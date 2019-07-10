Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Телеканал NewsOne подвергается давлению со стороны представителей власти, сотрудникам телеканала пришли повестки с вызовом на допрос в рамках открытого Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины уголовного производства, говорится в заявлении сотрудников канала, обнародованном в среду.

"ГПУ и СБУ открыли уголовное производство, по которому уже пришли повестки с вызовом на допрос. Не утихают публичные обвинения со стороны руководителей органов государственной власти, а также целого ряда политических сил. Все это является прямым давлениям на журналистов и весь творческий коллектив телеканала NewsOne", - говорится в заявлении.

На телеканале утверждают, что ранее власть проверками и угрозами запрета деятельности регулярно давила на неподконтрольные СМИ.

"Этими же методами сотрудников телеканала NewsOne пробуют запугать и сейчас. Особенно ожесточилась травля независимых СМИ в канун выборов… Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины", - говорится в заявлении.