Телеком

16:26 10.07.2019

Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

1 мин читать
Сотрудники NewsOne заявляют о давлении на них, сообщают о повестках на допрос

Телеканал NewsOne подвергается давлению со стороны представителей власти, сотрудникам телеканала пришли повестки с вызовом на допрос в рамках открытого Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины уголовного производства, говорится в заявлении сотрудников канала, обнародованном в среду.

"ГПУ и СБУ открыли уголовное производство, по которому уже пришли повестки с вызовом на допрос. Не утихают публичные обвинения со стороны руководителей органов государственной власти, а также целого ряда политических сил. Все это является прямым давлениям на журналистов и весь творческий коллектив телеканала NewsOne", - говорится в заявлении.

На телеканале утверждают, что ранее власть проверками и угрозами запрета деятельности регулярно давила на неподконтрольные СМИ.

"Этими же методами сотрудников телеканала NewsOne пробуют запугать и сейчас. Особенно ожесточилась травля независимых СМИ в канун выборов… Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины", - говорится в заявлении.

Теги: #телеканал #newsone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 10.07.2019
Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

18:21 09.07.2019
Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

12:10 09.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

11:57 09.07.2019
Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

09:02 09.07.2019
На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

На NewsOne заявили о давлении на канал со стороны праворадикалов и запугивание журналистов

20:45 08.07.2019
Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

20:27 08.07.2019
Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

Возле офиса телеканала NewsOne в Киеве участники акции против "телемоста" зажгли файеры

16:01 08.07.2019
СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

15:19 08.07.2019
Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

14:52 08.07.2019
Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию намерен объявить 6 форматных радиоконкурсов на 170 FM-частот

США разрешили компаниям вести бизнес с Huawei при отсутствии угрозы нацбезопасности

IBM закрыла рекордную сделку в истории отрасли, купив Red Hat за $34 млрд

Российские соцсети упали в посещаемости - ИнАУ

США вследствие киберинцидентов потеряли $45 млрд в 2018 году

"Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот

Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

Президент утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА