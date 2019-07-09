Телеком

15:19 09.07.2019

Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

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Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению и дефрагментации перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего и четвертого поколения.

Согласно тексту указа №497/2019 от 8 июля 2019 года, до 1 октября 2019 года Кабинет министров совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, должны определить сроки и условия высвобождения специальными пользователями (военными и спецслужбами – ИФ) радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазонах радиочастот 880-915 МГц и 925-960 МГц.

До 1 октября Кабмин совместно с НКРСИ также должны принять меры по устранению фрагментации РЧР в диапазонах радиочастот 824-960 МГц.

Кроме того, до 1 августа правительство совместно с отраслевым регулятором обязаны разработать условия совместного функционирования радиоэлектронных средств (РЭС) спецпользователей РЧР с РЭС сетей мобильной связи 3G и 4G мобильных операторов в диапазонах радиочастот 790-960 МГц, а также до 1 августа должны быть осуществлены меры по высвобождению РЧР в диапазоне радиочастот 790-862 МГц ("цифровой дивиденд").

Помимо этого, Кабмин и НКРСИ обязаны способствовать внедрению 3G и 4G, в том числе путем: изменения Плана использования РЧР Украины в случае принятия решения о возможности досрочного внедрения новой радиотехнологии, а также выдачи и переоформления в установленном порядке на объективной, пропорциональной и прозрачной основе лицензий на пользование РЧР в диапазоне 790-960 МГц, обеспечив гармонизацию с Европейским Союзом использования радиочастот в указанном диапазоне и конкурентные условия на рынке мобильной связи.

Как сообщалось, глава государства Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету. В Офисе президента подчеркивают, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.

Ранее Кабмин согласовал повышение ренты за пользование перспективными РЧР (диапазон 2300-2400 МГц, 2572-2610 МГц, 3400-3800 МГц) независимо от вида радиосвязи ставки увеличиваются с 45,83 грн до 3 тыс. грн., или в 65,5 раза, с 1 января 2020 года.

Помимо этого, предусматривается также увеличение для сотовой радиосвязи в диапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц, 925-960 МГц повышающего коэффициента за фрагментированный спектр к рентной плате за пользование РЧР с 1,2 до 2,0.

Предполагается, что это увеличит соответствующие поступления от уплаты ренты с 727,108 млн грн до 1,253 млрд грн.

Теги: #связь #3g_и_4g #указ #зеленский #интернет
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