Телеком

21:13 02.07.2019

НКРСИ предложила "Киевстару" и "Интертелекому" сдать "излишек" радиочастот в полосе 900МГц, "Киевстар" не против и хочет компенсацию

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НКРСИ предложила "Киевстару" и "Интертелекому" сдать "излишек" радиочастот в полосе 900МГц, "Киевстар" не против и хочет компенсацию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) предложила операторам телекоммуникаций в месячный срок обратиться к регулятору с заявлением о досрочном внедрении новой радиотехнологии в полосе радиочастот ниже 1ГГц, а также решить вопрос концентрации значительной части спектра у двух игроков рынка путем сдачи ими части радиочастот на добровольных началах.

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, заявления от лица операторов о досрочном внедрении новой технологии необходимы по причине отсутствия у НКРСИ законодательных полномочий на принятие обязательных регуляторных решений, направленных на решение сложившейся ситуации.

В комиссии напомнили о том, что в отличие от диапазона 1800 МГц, пригодного для внедрения новых радиотехнологий РЧР в диапазоне 900 МГц почти в пять раз меньше, и он одновременно используется как общими так и спецпользователями; что этот ресурс пролицензирован операторам на 3-11 лет; что значительная фрагментация спектра и имеющаяся концентрация радиочастотного ресурса у одного оператора телекоммуникаций также негативно влияют на возможность внедрения новых технологий связи в указанном диапазоне.

"Также установлено, что проведение дефрагментации спектра не предоставит возможности внедрять новые радиотехнологии всем операторам, учитывая ограниченность имеющегося у них в пользовании радиочастотного ресурса", - отмечают в НКРСИ.

Регулятор также отметил, что в 2018-2019 годах НКРСИ совместно с отраслевыми ассоциациями и госорганами проводилась работа по поиску вариантов добровольного частотного обмена, однако договоренности между операторами телекоммуникаций не были достигнуты.

Учитывая вышеуказанное, НКРСИ рекомендовала пользователям РЧР, которые в соответствии с законом осуществляют операторскую деятельность в определенной полосе радиочастот ниже 1 ГГц, в месячный срок обратиться к НКРСИ с заявлением о досрочном внедрении новой радиотехнологии в этой полосе.

В то же время, "Киевстару" и "Интертелекому" НКРСИ рекомендовала одновременно с указанным заявлением подать заявления об уменьшении соответствующих полос радиочастот с учетом: основ госрегулирования и основных принципов пользования РЧР Украины, а также с учетом количества абонентов каждого оператора, задействованного этими операторами номерного ресурса, а также процентного соотношения РЧР в диапазоне 900 МГц, которым пользуются операторы телекоммуникаций ЕС, и с учетом проблем международной координации РЧР.

При этом, в НКРСИ считают целесообразным включение в особые условия пользования РЧР по новым лицензиям обязательств по обеспечению в течение 12 месяцев с даты выдачи новой лицензии соблюдения показателей качества услуг мобильной связи с использованием радиотехнологий третьего / четвертого поколений на территории каждого населенного пункта Украины, а также на региональных, национальных и международных автомобильных дорогах региона, предусмотренных в новой лицензии (кроме территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и территорий, на которых определены ограничения для эксплуатации РЭС).

В свою очередь, оператор мобильной связи компания "Киевстар" сообщила, что понимает важность сокращения цифрового разрыва в Украине и готова рассматривать возможный частичный возврат частот государству.

"Мы не раз предлагали варианты обмена частотами диапазона 900 МГц, ведь такой обмен приведет к увеличению доступного объема спектра. Мы готовы рассматривать возможность частичного возврата частот государству на определенных условиях... Компания приобретала радиочастоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, путем эффективных слияний и поглощений, соблюдая все законодательные процедуры. Нам важно понимать видение регулятора относительно компенсации для "Киевстара", а также пошагового алгоритма реорганизации 900-х частот и их рефарминга", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" президент "Киевстара" Александр Комаров, подчеркнув, что только в 2018 году оператор заплатил более 1 млрд грн за аренду РЧР.

Он также подчеркнул, что необходимым условием для обмена радиочастотами в диапазоне 900 МГц является последующее внедрение на телеком-рынке Украины принципа технейтральности, что даст возможность всем телеком-компаниям развивать любые услуги связи на частотах, которые уже выданы операторам.

В компании "Интертелеком" пока не прокомментировали заявление комиссии.

Как сообщалось, мобильные операторы и отраслевые эксперты считают необходимым дерегуляцию телеком-отрасли, введение технологической нейтральности, внедрение Spectrum Sharing (возможность для мобильных операторов делиться частотами) и внедрение системы государственного контроля за импортом мобильной техники. По мнению рынка, использование диапазона 900 МГц позволит распространить связь 4G на всей территории Украины в течение полутора лет.

"Vodafone Украина" и lifecell считают целесообразным перераспределение частот диапазона 900МГц между операторами для решения проблемы дефрагментации

Теги: #нкрси #радиочастоты
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