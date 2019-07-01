"Киевстар" не считает отключение телефонов по IMEI профильной задачей операторов

Мобильный оператор компания "Киевстар" считает приоритетом для телеком-операторов предоставление населению Украины услуг связи, в свою очередь, о проблемой "серого" импорта мобильных устройств должны заниматься в налоговой и на таможне.

Такое мнение выразил журналистам президент "Киевстара" Александр Комаров во Львове в субботу.

"Мне не нравится, когда на операторов начинают перекладывать роль, которую должно осуществлять государство на границе… У меня другой бизнес. Бизнес мобильного оператора заключается в том, чтобы люди пользовались услугами связи”, - сказал он.

Президент "Киевстара" подчеркнул, что в идее отключения "черных" и "серых" IMEI-кодов мобильных устройств существует много спорных вопросов. В частности, большое количество телефонов с дублирующимися IMEI, возникающее не только по причине подделки указанных кодов мошенниками, но и потому, что немало производителей не хочет платить ассоциации GSMA за каждое произведенное устройство и "немного манипулируют этими вещами".

"Кто будет нести ответственность за эту проблему? Я как оператор не хочу. Это вне рамок моего бизнеса. С другой стороны, мы понимаем наличие проблемы "серого" ввоза, проблемы хищения телефонов… Поэтому у нас настроение на этот счет все-таки нейтральное. Считаю нашим приоритетом – предоставлять людям услуги связи максимально высокого качества, а не заниматься тем, где кто-то взял телефон. Мы не в телефонном бизнесе”, - подчеркнул Комаров.

В свою очередь, директор по регуляторному обеспечению бизнеса "Киевстар" Александр Когут отметил высокий риск того, что добросовестные абоненты могут пострадать из-за чрезмерной зарегулированности вопросов отключения телефонов по IMEI.

"И операторам, и абонентам никто не прокомментировал, как это будет работать, почему случайные совпадения невозможны. И когда абонент или бизнес, который каждый день зависит от наших услуг, будет заблокирован из-за того, что у кого-то будет справка (от регулятора или от УГЦР - ИФ) о том, что это "серый" телефон, однако при этом человек купил этот телефон в магазине как "белый", будут проблемы”, - считает Когут, настаивая на том, что проблемы незаконного ввоза оборудования должна решать, в первую очередь, таможня, а не мобильные операторы.

Как сообщалось, мобильные операторы и отраслевые эксперты считают необходимым дерегуляцию телеком-отрасли, введение технологической нейтральности, внедрение Spectrum Sharing (возможность для мобильных операторов делиться частотами) и внедрение системы государственного контроля за импортом мобильной техники.

Генеральный директор мобильного оператора "Vodafone Украина" Ольга Устинова подчеркнула необходимость борьбы с серым импортом мобильных устройств, отметив, что введение грамотного регулирования в этом сегменте также может послужить наполнению госбюджета. В то же время, по словам главы комитета информатизации и связи Верховной Рады Александра Данченко, для того, чтобы решить вопрос серого импорта - необходимо включить уже имеющуюся в наличии на балансе Украинского государственного центра радиочастот систему. И это обеспечит дополнительное поступление в бюджет 1,2 млрд грн в год от детенизации серого импорта. Возможность для этого прописана в законопроекте №1888, до сих пор "зависшем" в парламенте.