Телеком

12:28 19.06.2019

Мобильные операторы ждут от государства внедрения технейтральности, ограничения "серого" импорта смартфонов и возможности делиться частотами

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Мобильные операторы ждут от государства внедрения технейтральности, ограничения "серого" импорта смартфонов и возможности делиться частотами

Мобильные операторы и отраслевые эксперты считают необходимым дерегуляцию телеком-отрасли, введение технологической нейтральности, внедрение Spectrum Sharing (возможность для мобильных операторов делиться частотами) и внедрение системы государственного контроля за импортом мобильной техники.

Об этом представители телеком-отрасли Украины сообщили в ходе "круглого стола" "Радиочастотный ресурс: как обеспечить качественную связь в Украине?", организованного Офисом эффективного регулирования BRDO при поддержке EU4Business.

По мнению рынка, перспективный спектр радиочастотного ресурса в Украине распределен и используется неэффективно, что делает невозможным внедрение современных технологий на большей части территории.

По данным BRDO, в Европе связь стандарта 4G доступна для более 90% населения (в Чехии для 98,8%, в Швеции - для 100% населения), при этом в Украине, по неофициальным данным, этот показатель составляет до 65%.

При этом, использование диапазона 900 МГц позволит распространить связь 4G на всей территории Украины в течение полутора лет.

"Если верить информации операторов, то около 16 млн абонентов вообще не имеют доступа к 4G, а во время путешествий без него остаются 26 млн абонентов, выезжающих за границы населенных пунктов", - отметил глава сектора "ИТ и Телеком" BRDO Александр Кубраков.

Он также подчеркнул, что ряд законодательных барьеров и ограничений для операторов делают построение сетей связи в регионах экономически необоснованной.

На низкое распространение покрытия 3/4G по мнению BRDO влияют высокие затраты операторов на инфраструктуру и пользование РЧР, низкие тарифы; недостаточный объем частот; отсутствие технейтральности; отсутствие в общем доступе достоверной информации о текущем использовании частот и необоснованные требования к санитарно-эпидемиологической безопасности базовых станций. Также на состояние рынка негативно влияет отсутствие определения "эффективности" использования РЧР, создание радиопомех бытовыми пользователями и нелегальным бизнесом.

"Мы считаем, что в новом законодательстве необходимо разрешить Spectrum Sharing, а плату за мониторинг осуществлять за процент от рентной платы", - сказал Кубраков.

Он также отметил, что Офис эффективного регулирования считает необходимым вместо проведения конкурса на выдачу лицензий, стоит включить в лицензии обязательства относительно покрытия и инвестиций в сеть.

По мнению президента мобильного оператора компании "Киевстар" Александра Комарова, "приоритетом номер один" на рынке сейчас должно стать внедрение технологической нейтральности.

Он также отметил, что "Киевстар" готов обсуждать перераспределение спектра и идти на определенные уступки.

По словам Комарова, также необходимо решать проблемы фискального давления на операторов через рентную плату, поскольку сейчас украинские операторы находятся под существенным давлением.

"Индустрия в 2018 году заплатила 50% своего дохода в виде инвестиций. $700 млн индустрия инвестировала в виде платы за частоты плюс плату за инфраструктуру. Плюс мы инвестируем больше 20% всего дохода как индустрия каждый год в развитие технологий", - подчеркнул глава "Киевстара".

Кормаров также поддержал идею внедрения Spectrum Sharing.

СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджи, в свою очередь, отметил, что lifecell также поддерживает необходимость внедрения технейтральности, однако подчеркнул, что развитие рынка должно проходить в рамках здоровой конкуренции.

Он также напомнил о необходимости регистрации мобильных абонентов в рамках государственной инициативы о "государстве в смартфоне", и о необходимости выведения рынка мобильных устройств из тени путем перезапуска системы учета их ввоза.

Генеральный директор мобильного оператора "Vodafone Украина" Ольга Устинова напомнила о необходимости перераспределения частотного спектра, в частности, на низких частотах для возможности полноценной работы в регионах для всех операторов.

СЕО "Vodafone Украина" также подчеркнула необходимость борьбы с серым импортом мобильных устройств, отметив, что введение грамотного регулирования в этом сегменте также может послужить наполнению госбюджета.

Устинова предложила задуматься о господдержке развития доступности связи в регионах за счет налоговой нагрузки, которую сегодня несет отрасль.

"Я не понимаю, почему деньги, которые мы платим, не инвестируются обратно в отрасль", - отметила она.

Устинова также подчеркнула, что возможность Sharing спектра позволит операторам существенно сэкономить на покрытии удаленных малонаселенных регионов, при этом предоставив их жителям качественные услуги.

Глава комитета информатизации и связи Верховной Рады Александр Данченко сообщил, что в Раде все еще лежат профильные законопроекты, предложив отрасли совместно обсудить их.

По словам Данченко, для того, чтобы решить вопрос серого импорта - необходимо включить уже имеющуюся в наличии на балансе Украинского государственного центра радиочастот систему. И это обеспечит дополнительное поступление в бюджет 1,2 млрд грн в год от детенизации серого импорта. Возможность для этого прописана в законопроекте №1888, до сих пор "зависшего" в парламенте.

Он также подчеркнул необходимость решения проблемы с операторским доступом к инфраструктуре, закон о котором не соблюдается балансодержателями инфраструктуры; а также о необходимость принять закон об облачных вычислениях.

Участники дискуссии также отметили, что для развития отрасли необходим новый закон, возможно простроенный на базе уже поданных в Раду законопроектов Данченко, однако в то же время ряд проблем можно решить на уровне подзаконных актов.

Глава украинской ассоциации операторов связи "Телас" Леонид Ошеров подчеркнул, что не менее важным для отрасли является законодательное урегулирование проблемы хищения оборудования операторов, в том числе расширение действия запрета на прием от населения не только медного кабеля, но и специализированной техники.

Замглавы администрации президента Алексей Гончарук, в свою очередь, сообщил, что надеется, что профильный закон будет сформирован до конца лета и уже этой осенью будет передан, возможно, даже как неотложный от лица президента - на голосование в парламент.

Он также обратился к операторам и игрокам рынка телекоммуникаций обращаться с предложениями об их видении развития отрасли и призвал их к прозрачному обсуждению проблематики рынка.

Теги: #связь #мобильные_операторы #телеком
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