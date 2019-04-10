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19:08 10.04.2019

Доменом Liqpay.сom воспользовались для рекламы Зеленского - пресс-служба ПриватБанка

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Доменом Liqpay.сom воспользовались для рекламы Зеленского - пресс-служба ПриватБанка

Доменом Liqpay.сom, связанным с ПриватБанком (Киев), воспользовались для рекламы Владимира Зеленского, сообщила на странице в "Фейсбук" представитель пресс-службы банка Инна Музычук.

"Интересное кино: нашим сервисом liqpay попытались воспользоваться для рекламы "зекоманды". Некоторые пользователи со вчерашнего дня при попытке оплатить что-либо в интернет-магазине через сервис liqpay попали (внимание, сюрприз!!) на сайт одного из кандидатов в президенты", - написала она.

Согласно официальному заявлению ПриватБанка, единственным официальным ресурсом и веб-сайтом сервиса мгновенных платежей Liqpay является Liqpay.ua., а перенаправление на сайт штаба одного из кандидатов осуществляет не ПриватБанк, а владелец домена Liqpay.сom. "Любые другие сайты и доменные имена, содержащие в своем названии схожие с официальным сервисом liqpay символы, не используются банком, не имеют отношения к работе сервиса. Только Liqpay.ua. является официальной ТМ", - говорится в заявлении.

В "Фейсбук" И.Музычук пояснила: "Если вы зашли в интернет-магазин, оплачиваете через liqpay, а вас выбрасывает на рекламу "зеленого" кандидата, то это значит, что интернет-магазин использует старую ссылку. Такая переадресация при оплате происходит только в тех интернет-магазинах, где используют на своих сайтах устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к liqpay".

Владельцам интернет-магазинов рекомендовано обновить протоколы и пользоваться официальным сервисом ПриватБанка.

Согласно сообщению ПриватБанка в "Фейсбук", домен Liqpay.com никогда банку не принадлежал. "До 2016 года он использовался несколькими лицами для проектов приема платежей в интернет не только в Украине, но и в других странах. В 2016 году владелец домена прекратил отношения с банком и до вчерашнего дня не возражал против установки редиректа на Liqpay.ua. Вчера для него что-то изменилось", - говорится в сообщении.

В соответствии с размещенным на странице И.Музычук в "Фейсбук" документам, ранее владельцем домена Liqpay.сom был Александр Витязь.

На странице в "Фейсбук" ПриватБанк добавил, что не терял домен Liqpay.com.

"Домен регистрировал не ПриватБанк, а команда проекта Liqpay в период, когда проект планировали развивать как независимый от банка в нескольких странах. В Грузии, Латвии, РФ. После событий 2014-2016 гг. команда проекта отказалась от планов использования проекта за пределами Украины. Банк зарегистрировал домен Liqpay.ua и уведомил интернет-магазины о необходимости внести изменения в настройки своих сайтов", - говорится в сообщении

Теги: #реклама #домен #зеленский #приватбанк #выборы
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