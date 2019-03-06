Нацсовет по телерадиовещанию продлил срок запрета на вещание RTVI до марта 2020г

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продлил срок временного прекращения ретрансляции иностранной программы RTVI (юрисдикция Великобритании) на территории Украины на один год - до 7 марта 2020 года.

Мониторинг Нацсовета зафиксировал со стороны RTVI систематическое нарушение украинского законодательства, а именно - трансляцию фильмов, в творческом составе которых присутствуют российские актеры, внесенные Министерством культуры в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Также канал транслировал передачи, в которых разжигается вражда, оправдывается военная агрессия против Украины и оккупация отдельных территорий государства.

Соответственно, по мнению Нацсовета, компания не соблюдает требования украинского законодательства.

"Национальный совет неоднократно обращалась к дистрибьютору телеканала RTVI в Украине ООО "Сонар" и к правообладателю иностранной программы RTVI компании Brenrose Limited с письмами относительно зафиксированных нарушений Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины", - отмечается в сообщении на сайте Нацсовета.

В госрегуляторе также подчеркивают: в Нацсовет неоднократно поступали жалобы граждан относительно передач, содержащих признаки нарушения украинского законодательства, несущие в себе призывы к нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигание межэтнической вражды.

В итоге Нацсовет, признав, что содержание RTVI не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, решил внести изменения в перечень разрешенных для ретрансляции программ и продлил срок временного прекращения ретрансляции телеканала RTVI на территории Украины до 7 марта 2020 года.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Нацсовет временно прекратил ретрансляцию RTVI в связи с неоднократными нарушениями законов Украины "О телевидении и радиовещании", "Об информации" и "О кинематографии".