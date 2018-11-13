Amazon поделит функции новой штаб-квартиры между площадками в Нью-Йорке и Кристал Сити

Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, выбрал Нью-Йорк и городской район Кристал Сити в штате Вирджиния для размещения новой штаб квартиры, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, компания объявит об этом уже во вторник.

Amazon начала поиски площадки для размещения второй штаб-квартиры более года назад и с тех пор рассмотрела 238 различных вариантов. В конце концов компания пришла к решению разделить функции второй штаб-квартиры между двумя городами вместо того, чтобы делать выбор в пользу какого-то одного.

По данным источника, одна часть второй штаб-квартиры интернет-ритейлера расположится в нью-йоркском районе Лонг-Айленд-Сити, а вторая - в городском районе Кристал Сити в округе Арлингтон штата Вирджиния.

В каждом из подразделений новой штаб-квартиры Amazon, как ожидается, будет сосредоточено примерно по 25 тыс. служащих.

В настоящее время единственная штаб-квартира Amazon.com находится в Сиэтле, где интернет-ритейлер является крупнейшим работодателем, штат служащих компании насчитывает 45 тыс. сотрудников.

Компания объявила о планах открытия второй штаб-квартиры в сентябре 2018 года, пообещав вложить в нее $5 млрд и создать до 50 тыс. рабочих мест.