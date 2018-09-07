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10:32 07.09.2018

Киберполиция установила создателей сайтов по продаже фейковых билетов на концерт Imagine Dragons в Киеве и ЧМ-2018 в РФ

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Киберполиция установила создателей сайтов по продаже фейковых билетов на концерт Imagine Dragons в Киеве и ЧМ-2018 в РФ

 Департамент киберполиции Национальной полиции Украины установил организатора и лиц, причастных к созданию и функционированию сайтов по продаже фейковых билетов на концерт американской группы Imagine Dragons в Киеве и Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

"Установлены организатор и все лица, причастные к созданию и деятельности сайтов http://e-ticket.in.ua, http://final2018.kiev.ua, http://finalrussia2018.com по продаже фейковых билетов на ImagineDragons в Украине и FIFA2018 в РФ", - говорится в сообщении в микроблоге киберполиции в Твиттере.

Ожидается объявление подозрения и избрание меры пресечения, отметили в департаменте.

Как известно, 21-й турнир под эгидой Международной федерации футбола FIFA проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

Концерт американской группы Imagine Dragons состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве 31 августа.

Теги: #сайты #билеты #киберполиция
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