Руководитель IoT "Vodafone Украина" о Smart City: Мы видим себя поставщиком end-to-end проектов

Эксклюзивное интервью руководителя IoT направления "Vodafone Украина" Елены Пидгирной агентству "Интерфакс-Украина"

- Удачных примеров реализации смарт-технологий в мире много. Smart City – наиболее комплексное из существующих на сегодняшний день решений. Почему вы, как оператор, только сейчас решили реализовывать подобный проект?

- Пришло время, совпадают желания и возможности городов и наши технологические возможности, в том числе и наличие LTE сети.

Vodafone, как глобальному оператору, грех не реализовывать проекты подобного типа, потому как у нас для их продвижения есть все: готовая инфраструктура бизнеса, высокотехнологичная современная сеть LTE, сильная собственная IT экспертиза, большие, по сравнению с маленькими компаниями, возможности инвестирования. Также у нас большой опыт в выведении новых продуктов на рынок, привлечении пользователей, правильном информировании. Если мы говорим об услугах для города – это, по сути, те же услуги оператора, пользователями которых будут горожане – опять-таки абоненты оператора. Мы имеем огромный опыт во внедрении технологических проектов, у нас большая база абонентов и широкая зона влияния в принципе. У нас есть опыт сотрудничества с государственными органами и городскими администрациями. Важно учитывать и нашу возможность использовать наработки Vodafone Group, успешно реализовавшей более 27 проектов Smart City на всех континентах.

- Спрос на какие услуги вы видите в Украине? В каком объеме?

- Сейчас рано говорить о каких-либо точных оценках проектов Smart City в Украине, поскольку история только начинается, мы общались еще даже не со всеми городами. Но та десятка, с которой мы сейчас обсуждаем планы, очень заинтересована в реализации целого ряда сервисов. При этом, сначала предполагается решать основные проблемные вопросы, т.н. "точки боли", а уже потом – внедрять всевозможные инновационные решения.

Совместно с городскими администрациями мы определили ряд главных проблем для украинских городов на сегодня. В первую очередь, для всех городов (особенно крупных) – это проблемы оптимизации контроля передвижения транспорта и логистики. В эту категорию входят паркинги, велопрокаты, контроль и оптимизация сетей городского транспорта, трафик на дорогах и прочее. В некоторых городах до сих пор нет единой системы управления транспортом – то есть одна служба не знает, что делает другая. Решается все это, к слову, довольно просто – достаточно оборудовать транспорт умными устройствами и создать кастомизированный под город центр управления.

Следующая сфера, о которой говорят все администрации, – это системы безопасности. Это и видеонаблюдение, и умные здания – все, что может сообщить городу о наличии проблемы в инфраструктуре, спрогнозировать те или иные пики трафика, столпотворения, отследить нежелательные ситуации.

Следующей актуальной темой городов можно назвать телеметрию - все, что связано с системами водоснабжения, электропитания, газоснабжения, где могут случиться аварии и где нужен постоянный контроль. Чтобы их предвосхитить, можно использовать наши решения для телеметрии.

Помимо этого, города интересуются западными кейсами управленческих структур, успешными историями в туристической сфере, в сфере развлечений, в сфере внедрения E-government и в медицине. Но в приоритете - решить существующие проблемы, после чего уже запускать амбициозные инновационные проекты будущего.

- С какими городами вы начали диалог по внедрению Smart City-решений?

- Запросов немало, но реальная работа начата с Харьковом.

- На чем планируете зарабатывать? Как выглядит бизнес-модель смарт-сити для оператора мобильной связи?

- По аналогии с коммерческими отношениями, в которых всегда есть поставщик и заказчик, город является нашим заказчиком. Мы же выступаем для города поставщиком. В целом, бизнес-модель Smart City выглядит аналогично любой бизнес-модели. Единственное отличие в том, что в проекте Smart City могут принимать участие привлеченные нами поставщики услуг и оборудования либо на условиях социального предпринимательства, либо символической маржи, поскольку государству необходима помощь в инвестировании.

Мы стартуем с реализации пилотного проекта на базе Харькова. Цель - наработать успешный кейс взаимодействия с украинскими городами, масштабировать наш западный опыт в условиях украинских реалий и продемонстрировать экономический эффект от внедренных решений. Почему именно Харьков? Мы видим большое желание города, подкрепленное действиями. Для нас это - подтверждение важности проекта для города и залог его успешности.

- Какие смарт-технологии наиболее востребованы в Украине?

- В мире все города так или иначе работают в условиях ограниченных ресурсов и дефицита бюджета. И задача решений Smart City – высвободить часть имеющегося ресурса для перенаправления его на более насущные проблемы. Так, аварии на инфраструктуре водоканала можно предотвращать, не давая горячей воде «залить полрайона». Канализацию прочищать не после того, как затопит город, – а по мере срабатывания датчиков, сигнализирующих о заторах. Аналогичным образом можно организовать мониторинг и обслуживание любой коммунальной системы - от водоснабжения до транспорта. Установленные на мостах датчики позволят заранее спрогнозировать необходимость ремонта. При этом не только предупредят об аварийном состоянии объекта, но и позволят не тратить дефицитный ресурс на плановый ремонт сооружения с достаточным запасом прочности, а перенаправить сэкономленные средства на решение других актуальных задач. Такое умное управление позволит городам функционировать объективно лучше. Мы видим себя поставщиком end-to-end проектов. Для города мы выступаем партнером, с которым заключается контракт на внедрение решения под ключ. При этом, мы можем приглашать к сотрудничеству подрядчиков – каждый проект подразумевает огромное количество задействованных лиц: интеграторов, людей, которые монтируют оборудование, наладчиков. У нас есть опыт внедрения подобных проектов для бизнес-клиентов, и город, по сути, ничем не отличается. Одним из наших ключевых преимуществ является IoT-платформа Vodafone, на которой запущены «разумные» решения для Амстердама, Лиссабона, Мадрида, Дубая.

- И все-таки, как планируете монетизировать? На какой процент дохода в разрезе всех доходов компании планируете выйти?

- Мы для себя рассматриваем IoT в первую очередь как новый бизнес, в который нам однозначно нужно идти и который требует инвестиций. Инвестировать нужно не только в развитие сети, но в IT-инфраструктуру. Пока это лишь частично доходная история, но мы видим, что в будущем этот бизнес будет занимать существенную долю доходов в доходах компании. Естественно, что ни один из новых бизнесов, которые мы сейчас развиваем – ІоТ, финтех, облачные услуги, услуги на основе больших данных - пока не могут сравниться в доле с телеком доходами. Но мы верим, что за ними будущее. У нас есть планы по доходам IoT-направления в целом. Smart City входит в это направление как отдельная его часть. О точных суммах говорить пока рано.

- Место под эти сервисы будет предоставляться на серверах Vodafone?

- Если говорить о размещении, у нас есть свой data-центр TIER-3 класса защиты. Уже сейчас доступны услуги сollocation. Также мы строим свое облако и уже к концу года будем готовы предложить площадки для размещения государственным организациям и коммерческим компаниям.

Сами решения для Smart City будут состоять из оборудования, которое могут поставлять как украинские, так и зарубежные компании; софта – мы можем создавать ПО на базе собственного центра IT-разработки или привлекать разработчиков и обслуживания, которое можем обеспечивать мы, город или сторонние подрядчики.

- Все эти устройства необходимо связать между собой. Какую технологию планируете использовать? Какие частоты?

- Благо, оператор уже является владельцем мобильной сети, которая обеспечивает connectivity, важную составляющую ІоТ решений. В зависимости от типа ІоТ решений возникает потребность во всех типах мобильной связи – от 2G до LTE. Возможные альтернативы – фиксированная связь, Wi-Fi, Zigbee и другие технологии, но они зачастую дорогостоящие и сложные в подключении. Наиболее массовое распространение в ІоТ получают именно мобильные технологии передачи данных. Понимая, что количество ІоТ/m2m sim-карт в нашей сети растет в геометрической прогрессии и темп набирает обороты, мы пришли к решению о внедрении специальной мобильной сети для устройств – NarrowBand IoT (NB-IоT). Данная технология входит в семью технологий LPWAN (Low Power Wide Area Network) и имеет ряд значимых преимуществ в сравнении со своими «братьями» (LoRa, SigFox). Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 года и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах. Централизованное управление ІоТ connectivity мы планируем выполнять с помощью глобальной ІоТ платформы Vodafone, которая находится в Германии. Доступ к платформе смогут получить также наши партнеры – разработчики и поставщики решений. Это поможет им создавать эффективные решения, таким образом, превращая этот блок из «black box» во вполне понятную систему.

- Не помешает ли резко «поумневший» город общению людей (качеству связи)? Хватит ли частот?

- Cегодня объем передачи данных с помощью ІоТ устройств пока еще сравнительно небольшой, но в будущем это действительно возможный риск для голосовых пользователей, избежать которого можно благодаря технологии NB-IоT. Устройства смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц, не мешая людям. При этом устройства смогут получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов.

Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRa. Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни девайсов до 15 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.

- Сейчас госсектор работает в ProZorro. Как вы видите для себя участие в подобных тендерах с проектами Smart City?

- Мы работаем с госзаказчиками через ProZorro. У нас есть целый отдел по работе с национальными клиентами, есть много заказов не только на мобильную связь, но и на дополнительные услуги, в рамках которых мы сотрудничаем с госсектором уже долгое время. Более того, если правила и условия конкурса четко определены, для нас это преимущественная ситуация, поскольку честно конкурировать мы умеем. Чем прозрачнее тендер, тем нам легче в нем участвовать.

- Сколько вы планируете инвестировать в ближайшей перспективе и во что?

- Мы не делим наши инвестиции между технологиями 3G и 4G, и тем более не выделяем отдельно инвестиции в NB-IоT, поскольку при построении наших сетей создается единый технологический фундамент для полнофункциональной работы всего ІоТ бизнеса. Работа NB-IoT невозможна без сети LTE. Оборудование, которое мы закупали для LTE, изначально определялось с перспективой быстрого запуска и разворачивания NB-IoT. В целом, в развитие сети мы инвестировали более 19 млрд грн.

Если говорить об инвестициях в платформенную часть проекта, речь идет о десятках миллионов долларов.

- Какой объем ІоТ/m2m sim-карт уже есть в ваших сетях, и какое увеличение их количества вы предполагаете после реализации технологии Smart City?

- Агентство Mashina Research сделало прогноз количества умных устройств в Европе, в том числе и в отношении украинского рынка. Согласно его оценке, до 2022 года в Украине будет обслуживаться около 9 млн умных устройств. Мы надеемся, что большая их часть будет в нашей сети.

В целом ІоТ/m2m сегмент растет в среднем на 20-40% в год в зависимости от отрасли. Основными пользователями этих решений у нас по-прежнему остаются ЖКХ, транспортные, страховые, логистические предприятия, а также банки. Банки, к слову, были первыми пользователями наших IoT-тарифов 3G, поскольку для них очень важна скорость получения информации.

- Какие компании прежде всего заинтересованы в смарт-технологиях от мобильных операторов? Есть ли уже предварительные договоренности?

- Да, сейчас мы видим оживленный спрос. Ключевыми отраслями-заказчиками являются ЖКХ, строительство, ритейл, реклама. Также есть ряд аграрных компаний, работающих по европейским стандартам, которые не боятся внедрять технологические решения. Мы сейчас в процессе запуска нескольких совместных агропроектов.

Что касается предлагаемых решений, у нас есть глобальное портфолио партнеров Vodafone Group во всевозможных отраслях ІоТ бизнеса, с которыми мы проводим тесты и готовимся к запуску пилотных проектов в Украине. У нас также есть партнеры и клиенты из числа украинских производителей и коммунальных служб, водоканалов, газовых компаний, которые планируют оборудовать дома телеметрическими датчиками. В этом секторе у нас также готовится несколько пилотных проектов.

В проекте, который мы реализуем в Харькове, уже изъявили желание участвовать технологические компании, которые готовы проинвестировать в развертывание своих технологий с целью демонстрации их возможностей. Среди них есть и украинские производители, в том числе производители всевозможных датчиков и сенсоров.