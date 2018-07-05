Нардепы не включили в повестку дня Рады в четверг рассмотрение законопроекта о блокировке сайтов

Народные депутаты Украины отказались рассматривать в четверг в первом чтении законопроект (№6688) о блокировке сайтов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", предложение о включении в повестку дня и рассмотрении в четверг данного законопроекта поддержали 158 народных депутатов при 226 минимально необходимых для принятия решения.

Как сообщалось, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688), который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения информационной безопасности Украины предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник.

Данный законопроект предлагает предоставить право СБУ обеспечивать по решению суда либо в других установленных законом случаях блокирование доступа к определенному информационному ресурсу с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

Блокирование доступа к информресурсам станет еще одним видом санкций. Кроме того, предлагается создать единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Согласно законопроекту, порядок блокирования информационных ресурсов будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Провайдеров телекоммуникаций планируют обязать за собственные деньги закупать и устанавливать технические средства, которые определит администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации по согласованию с СБУ, и которые необходимы для блокирования доступа к информационным ресурсам, а также ограничение и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Вместе с тем, Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей, согласно которой, основанием для блокирования информационного ресурса и удаления с него информации по решению суда будет распространение через этот ресурс информации "с использованием которой совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления".