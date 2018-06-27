Телеком

18:29 27.06.2018

НКРСИ может еще понизить предельный тариф на прием входного международного трафика

2 мин читать
НКРСИ может еще понизить предельный тариф на прием входного международного трафика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), рассмотрит возможность дальнейшего снижения предельных тарифов на терминацию международного трафика голосовой телефонии.

Согласно сообщению НКРСИ в среду, к такому выводу пришла рабочая группа регулятора по итогам анализа введенного с 1 января 2017 года предельного тарифа в размере EUR0,1/мин.

Регулятор отмечает, что благодаря такому решению замедлилось падение входного международного трафика: если в 2016 году он сократился на 333,5 млн минут, или на 16,4%, то в 2017 году – на 194,3 млн минут, или на 11.4%.

Помимо этого, введение указанного ограничения, считают в комиссии, позволило существенно удешевить звонки в Украину, например, в Польше – в 10 раз, а также в четыре-пять раз снизить стоимость услуг роуминга, которые предоставляются украинцам.

Еще одним преимуществом в НКРСИ назвали снижение экономической привлекательности мошенничества при маршрутизации трафика путем рефайла. Если в 2016 году тарифы на терминацию входного международного и национального трафика составляли соответственно 4,58 грн/мин против 0,23 грн/мин, то в 2017 году – 2,84 грн/мин против 0,15 грн/мин при той же средней приведенной стоимости пропуска трафика в 0,035 грн/мин.

Регулятор также приводит данные, согласно которым в 2015 году терминация входного международного трафика принесла операторам 19% от всех доходов, составлявших тогда 36,78 млрд грн, а в 2015 году – уже только 11% из доходов, выросших до 41,83 млрд грн.

Как сообщалось, в августе 2016 года НКРСИ приняла решение об ограничении ставки входного международного трафика для украинских операторов на уровне EUR0,1/мин.

Глава регулятора Александр Животовский указывал, что на то время ставки находились на уровне около EUR0,2/мин в зависимости от оператора и страны-партнера при себестоимости этой услуги на уровне EUR0,02-0,03/мин.

Теги: #связь #нкрси #тарифы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

lifecell запустит с 1 июля 4,5G-связь в диапазоне 1800Мгц в 232 населенных пунктах Украины

НКРСИ приняла за основу проект решения о сроках запуска услуги переноса номера MNP

Спутниковая компания Eutelsat не станет делать предложение о покупке Inmarsat

Кабмин намерен разрешить НКРСИ проверять телекомбизнес

Vodafone запустил пять новых тарифов для контрактных абонентов

lifecell запустил новый тариф "Бомба"

"Укртелеком" в среднем на 9% повышает стоимость трех тарифных планов

В Китае число абонентов 4G достигло 1,08 млрд к концу апреля

Количество абонентов мобильной связи в Украине в I кв. сократилось на 0,7%

НКРСИ продлила "Интертелекому" лицензию на международную телефонную связь до 2023г

ПОСЛЕДНЕЕ

Число базовых станций c 4G c 1 июля вырастет более чем в 4 раза

Число вирусов-майнеров подскочило в 7 раз за I квартал - McAfee

Нацсовет заявил о саботаже перехода на цифровое телевидение

Услуга переноса номера MNP может быть запущена в Украине с мая 2019г

Киберполиция прекратила деятельность онлайн-кинотеатра "onlainfilm", базировавшегося в Хмельницком

Национальный сервис ШТРАФИ UA выпустил обновление приложения для IOS и Android по подбору электронного полиса ОСАГО

Норвегия обвинила Facebook и Google в манипуляциях для получения личных данных пользователей

СБУ: в канун госпраздников спецслужбы РФ и их пособники активизировали распространение в соцсетях идей "украинской псевдогосударственности"

АМКУ разрешил "Просат" приобрести "Украинские новейшие коммуникации"

Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния договорились о создании кибернетических сил ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА