Успех "пилота" по упрощению работы с РРО будет зависеть от деталей технической документации – мнение

Успех правительственного пилотного проекта по упрощению регистрации и эксплуатации новейших моделей программных или программно-технических комплексов (ПК и ПТК), предназначенных для регистрации расчетных операций (РРО), будет зависеть от его технических деталей, считает инженер-менеджер В2В решений Apple компании "АСБИС-Украина" Алексей Дубов.

"Проект пока только анонсирован. Как только станет доступна документация, которая позволит подключаться к облачному РРО, тогда мы будем адаптироваться, подстраиваться под нее", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во время конференции "ASBIS HUB 2018. Tech Talks" в Киеве в четверг.

Вместе с тем А.Дубов отметил, что в целом инициатива выглядит многообещающей.

"Как только изменится законодательство, и этот пилотный проект будет работать на постоянной основе, определенно уменьшится стоимость решений для регистрации РРО на стоимость ежемесячного обслуживания. Кроме того, вместо фискального принтера можно будет использовать либо виртуальный чек, либо обычный принтер, который дешевле чем фискальный, на котором можно будет печатать обычный чек с полученным из облачного РРО уникальным идентификатором", - объяснил он.

В то же время собеседник добавил, что подобное упрощение вряд ли будет применимо для всех торговых точек.

"Решение, которое предлагает Кабмин, требует наличия постоянного доступа в интернет, тогда как в тех же поездах часто отсутствует стабильная связь. Было бы неплохо, если бы в пилотном проекте была заложена возможность работать офлайн", - сказал А.Дубов.

"АСБИС-Украина" является дочерней структурой ASBISc Enterprises PLC (Кипр), специализируется на распространении продуктов и решений VAD (value added distribution) в области информационно-коммуникационных технологий от глобальных поставщиков включая Apple, AMD, Dell, IBM, Intel и других.