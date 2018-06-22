Tencent запускает цифровую платформу для трейдеров облигаций

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd в партнерстве с финансовым стартапом, основанным бывшим сотрудником компании, запустил цифровую платформу для осуществления сделок с китайскими облигациями, сообщает агентство Bloomberg.

Платформа, получившая название QTrade, по аналогии с популярным мессенджером компании QQ, полностью соответствует требованиям в сфере торговли ценных бумаг, заявил сооснователь QTrade Чжоу Цзингю. Алгоритм сначала авторизует обе стороны сделки, а затем хранит их переписку и отчеты об операциях минимум за пять лет.

Ранее власти Китая запретили трейдерам использовать личные почты и аккаунты в мессенджерах для размещения заказов на сделки с облигациями из-за невысокой защиты таких способов коммуникации. Появление новой платформы, соответствующей требованиям безопасности, таким образом, может оказаться на руку и трейдерам, и регуляторам.

Кроме того, QTrade объединит в себе место, где проводятся переговоры между сторонами, и место, где непосредственно совершаются сделки.

Объем китайского рынка облигаций оценивается в $11 трлн.