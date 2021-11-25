Спорт

09:53 25.11.2021

Клубы "Донбасс" и "Краматорск" сняты с чемпионата Украины по хоккею - глава Федерации хоккея

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Клубы "Донбасс" и "Краматорск" сняты с чемпионата Украины по хоккею - глава Федерации хоккея

Федерация хоккея Украины (ФХУ) приняла решение о снятии клубов "Донбасс" и "Краматорск" с чемпионата Украины после трехкратного нарушения регламента Федерации, сообщил глава ФХУ Георгий Зубко.

"Федерация хоккея Украины приняла такое решение, после того как клубы трижды нарушили регламент ФХУ, выставив на матчи временно отстраненных хоккеистов. Хоккеистов, сбежавших из сборной за день до международного матча. Мы должны были сделать такой шаг еще после второго нарушения, но желание сохранить чемпионат в разгар сезона было сильнее", - написал Зубко в Facebook.

По его словам, чемпионат Украины по хоккею будет продолжаться "по соответствующим стандартам и в том составе, в котором он останется".

Как сообщалось, Зубко возглавил ФХУ по результатам выборов, в которых он был единственным кандидатом. Этот факт раскритиковал бизнесмен Борис Колесников, который является владельцем клуба "Донбасс". "Какое позорное решение. Один кандидат, олимпийского чемпиона не зарегистрировали кандидатом… Он (Зубко – ИФ) будет президентом только без хоккея", – прокомментировал он.

Ранее Зубко был вице-президентом ФХУ и замгендиректором по коммерческой деятельности аэропорта "Борисполь".

Хоккейный клуб "Краматорск" появился в сентябре 2020 года. Основателями общественной организации "ХК Краматорск" значатся краматорчане Карен Заргарян и Алексей Гершун. 5 ноября "Краматорск" провел первый официальный матч.

 

Теги: #чемпионат_украины #фху #хоккей
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