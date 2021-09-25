Спорт

13:02 25.09.2021

Француз Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея

1 мин читать
Француз Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея

Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал Люк Тардиф, сообщает в субботу пресс-служба федерации.

"Люк Тардиф избран новым президентом IIHF, сменив швейцарца Рене Фазеля, который занимал пост 27 лет и не баллотировался на переизбрание. Француз выиграл президентские выборы в четвертом и последнем туре у Франца Рейндля", - говорится в сообщении.

Тардиф с 2012 года входил в Совет IIHF, где занимал должность казначея.

Теги: #федерация #хоккей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:27 07.06.2021
Сборная Канады победила Финляндию в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады победила Финляндию в финале чемпионата мира по хоккею

16:24 03.05.2021
Борис Колесников: Мы хотим создать Юниорскую хоккейную лигу

Борис Колесников: Мы хотим создать Юниорскую хоккейную лигу

02:13 29.04.2021
Чемпионат мира по хоккею планируется без зрителей, заявляют латвийские власти

Чемпионат мира по хоккею планируется без зрителей, заявляют латвийские власти

18:17 18.01.2021
Международная федерация хоккея сочла неизбежным перенос ЧМ из Беларуси

Международная федерация хоккея сочла неизбежным перенос ЧМ из Беларуси

14:09 16.01.2021
Škoda откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в Беларуси

Škoda откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в Беларуси

16:01 08.12.2020
Замгендиректора аэропорта "Борисполь" Зубко может возглавить Федерацию хоккея, профклубы против и угрожают остановить чемпионат

Замгендиректора аэропорта "Борисполь" Зубко может возглавить Федерацию хоккея, профклубы против и угрожают остановить чемпионат

10:17 22.04.2020
У хоккеиста из команды Лукашенко диагностировали COVID-19

У хоккеиста из команды Лукашенко диагностировали COVID-19

10:07 23.03.2020
ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

22:52 14.09.2019
НХЛ дисквалифицировала россиянина Кузнецова, в пробе которого нашли кокаин, на 3 матча

НХЛ дисквалифицировала россиянина Кузнецова, в пробе которого нашли кокаин, на 3 матча

16:11 31.05.2018
В Международной федерации журналистов заявили о неприемлемости инсценировки убийства Бабченко

В Международной федерации журналистов заявили о неприемлемости инсценировки убийства Бабченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и выиграл Суперкубок Украины по футболу

Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

Зеленский присвоил звание Героя Украины пятикратному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Максим Крипаку

Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в первом матче группы Лиги чемпионов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Это залог "золота" Украины на предстоящих олимпиадах" - Палатный предлагает увеличить финансирование спорта до 1% ВВП

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и выиграл Суперкубок Украины по футболу

УЕФА осудил предложение ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Дело "Суперлиги" в Европейском суде: легенды  футбола Украины поддержали позицию президента УАФ и обратились в УЕФА

В Украине до конца года планируют построить 600 активных парков

Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

Пеле поместили в реанимацию больницы в Сан-Паулу

Зеленский присвоил звание Героя Украины пятикратному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Максим Крипаку

Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан после запрета талибов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА