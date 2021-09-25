Француз Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея

Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал Люк Тардиф, сообщает в субботу пресс-служба федерации.

"Люк Тардиф избран новым президентом IIHF, сменив швейцарца Рене Фазеля, который занимал пост 27 лет и не баллотировался на переизбрание. Француз выиграл президентские выборы в четвертом и последнем туре у Франца Рейндля", - говорится в сообщении.

Тардиф с 2012 года входил в Совет IIHF, где занимал должность казначея.