Инвестиции в создание 19 новых современных ледовых арен составят 5,4 млрд грн - президент Федерации хоккея Украины

В Украине появятся 19 новых современных ледовых арен в рамках "Большого строительства", примерная стоимость которых составит 5,4 млрд грн, сообщил президент Федерации хоккея Украины (ФХУ) Георгий Зубко агентству "Интерфакс-Украина".

"Благодаря совместному сотрудничеству Федерации хоккея Украины и координаторов проекта "Большое строительство" удалось разработать программу развития хоккейной инфраструктуры в стране. Первоочередная задача – возведение малых арен в каждой области", - сообщил президент ФХУ.

По словам Зубко, почти все регионы Украины изъявили желание построить ледовые дворцы. Среди них Луцк, Ужгород, Полтава, Николаев, Запорожье, Ривно, Сумы, Хмельницкий, Житомир, Кропивницкий, Черкассы, Чернигов, Тернополь и другие.

"Синергия городов, государства и Федерации ускорила наши общие устремления. Мы все хотим достойных условий подготовки украинских спортсменов. Должная спортивная инфраструктура станет прорывом для развития украинского хоккея", - считает президент ФХУ.

Малые арены будут рассчитаны более чем на 400 посадочных мест. Общий их вид будет типовым: арена с восемью раздевалками, специальные сушки для формы, спортивный зал, зона для фудкорта со стеклянной стенкой (из кафе можно будет увидеть происходящее на льду). По периметру поля будет балкон со стоячими местами, рассказал он. При этом добавил, что для городов-миллионников - Киева, Львова, Одессы, Харькова и Днепра – необходимы новые арены вместимостью от 3 до 10 тыс. зрительских мест.

"Во время последнего приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха было решено, что Украина подаст заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. В рамках этой заявки необходимо построить два больших дворца, примерно, на 10 тысяч зрительских мест", - сообщил Зубко.

По словам главы ФХУ, каждый город, в котором будет строиться ледовая арена, берет на себя следующие обязательства: функционирование отделения хоккея в ДЮСШ; финансирование 10% общей суммы строительства; отвод земли на местах под строительство.

По его оценкам, для сооружения одной малой современной тренировочной арены необходимо около 190 млн грн. На реализацию проектов планируется потратить 90% средств государственного бюджета и 10% – из областных. В целом на создание 19 новых современных ледовых арен будет инвестировано 5,4 млрд грн, из них 4,7 млрд – из государственного бюджета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием в среду, сообщил, что в рамках программы "Здоровая Украина" будет построено 9 тыс. спортивных площадок, 19 ледовых арен, а также новые дворцы спорта.