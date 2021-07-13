Спорт

09:20 13.07.2021

Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме

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Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме.

"Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал Верняев в соцсети Facebook.

При этом он отметил, что положительный результат дал только один тест, в то время как последующие тесты не подтвердили наличие мельдония в организме.

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена", - настаивает гимнаст.

Он сообщил, что планирует обжаловать решение Арбитража GEF в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", - подчеркнул он.

Олег Верняев - чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике.

В случае, если решение о дисквалификации не будет отменено CAS, Верняев пропустит не только Олимпиаду в Токио, но и Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.

 

Теги: #дисквалификация #гимнаст #верняев
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