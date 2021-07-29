Спорт

10:03 29.07.2021

Троих украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио – ФЛАУ

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Троих украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио – ФЛАУ

Трое украинских легкоатлетов, отобранных для участия в Олимпийских играх в Токио, были дисквалифицированы, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

"В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 метров) не смогут выступить на Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио", - указывается в сообщении.

Как пояснили в Федерации, в соответствии с установленными международными правилами и особыми процедурами в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

В связи с пандемией и существенными изменениями спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Олимпийские игры, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в ограниченный срок.

Украинские спортсмены не успели провести достаточное количество допинг-проб и, как следствие, были отстранены от участия в Олимпийских играх.

Как сообщалось, 26 июля Всемирное агентство по тестированию (ІТА) временно отстранило украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #олимпийские_игры #дисквалификация #олимпиада #флау
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