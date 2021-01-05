Украинский олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований – СМИ

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике украинца Олега Верняева временно отстранили от соревнований, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Согласно информации NBC, в Международной федерации гимнастики не стали разглашать подробности отстранения украинского спортсмена.

По словам спикера Международной федерации гимнастики, дисквалификация Верняева продлится до окончания процедуры, которая сейчас еще продолжается.

"Международная федерация гимнастики не будет комментировать данный процесс", - отметили в федерации.

В свою очередь украинское спортивное издание Tribuna.com сообщает, что главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский прокомментировал им информацию о временном отстранении Верняева от соревнований.

"Тоже читал на сайте, что его (Верняева – ИФ) отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу", - сказал тренер.

Отвечая на уточняющий вопрос издания, может ли речь идти о допинге, Сартинский отметил, что может, однако пока что "сказали ничего не рассказывать, это закрытая информация пока".

27-летний украинец Верняев является участником двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали.

В декабре 2020 года Верняев пропустил чемпионат Европы. Тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.