Спорт

22:52 14.09.2019

НХЛ дисквалифицировала россиянина Кузнецова, в пробе которого нашли кокаин, на 3 матча

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НХЛ дисквалифицировала россиянина Кузнецова, в пробе которого нашли кокаин, на 3 матча

  Нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Евгений Кузнецов наказан дисквалификацией на три матча регулярного чемпионата.

      Такие меры приняты после того, как в его пробе, взятой в мае, был обнаружен кокаин, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу.

      Хоккеист проинформирован о решении лиги.

      23 августа стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой 23 мая 2019 года, был обнаружен кокаин.

      Кузнецов - российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтона".

      Сам нападающий "Вашингтона" согласился с этим решением Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

      "Я принимаю решение НХЛ. Еще раз сожалею, что разочаровал свою семью, моих товарищей по команде, а также клуб и болельщиков. Я обещаю сделать все, что в моих силах на льду, чтобы вернуть ваше доверие", - написал россиянин в сообщении.

      "Я не буду больше комментировать эту ситуацию", - добавил он.

Теги: #дисквалификация #кузнецов #нхл #кокаин #хоккей
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