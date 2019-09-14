НХЛ дисквалифицировала россиянина Кузнецова, в пробе которого нашли кокаин, на 3 матча

Нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Евгений Кузнецов наказан дисквалификацией на три матча регулярного чемпионата.

Такие меры приняты после того, как в его пробе, взятой в мае, был обнаружен кокаин, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу.

Хоккеист проинформирован о решении лиги.

23 августа стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой 23 мая 2019 года, был обнаружен кокаин.

Кузнецов - российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтона".

Сам нападающий "Вашингтона" согласился с этим решением Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

"Я принимаю решение НХЛ. Еще раз сожалею, что разочаровал свою семью, моих товарищей по команде, а также клуб и болельщиков. Я обещаю сделать все, что в моих силах на льду, чтобы вернуть ваше доверие", - написал россиянин в сообщении.

"Я не буду больше комментировать эту ситуацию", - добавил он.