Спорт

14:37 19.03.2021

CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций УЕФА

2 мин читать
CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций УЕФА

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию, поданную Украинской ассоциацией футбола (УАФ) против Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Швейцарской футбольной ассоциации (SFA), и подтвердил техническое поражение сборной Украины со счетом 3:0 в Лиге наций и ее вылет из высшего дивизиона этих соревнований.

"Комиссия CAS подчеркнула, что УАФ не виновата, а стала несчастной жертвой пандемии COVID-19, и решила не требовать от нее оплаты каких-либо расходов в пользу УЕФА и/или SFA", – в то же время указано в сообщении суда в пятницу.

Согласно ему комиссия CAS в составе Манфреда Нана (Manfred Nan, Нидерланды), Джеффри Г. Бенца (Jeffrey G. Benz, Великобритания/США) и Ульриха Хааса (Ulrich Haas, Германия) пришла к выводу, что Апелляционная комиссия УЕФА правильно применила правила Циркулярных писем УЕФА, определив Украину ответственной за срыв матча.

Как сообщалось, заключительный матч Лиги наций УЕФА 2020/21 между Швейцарией и Украиной должен был состояться в Люцерне 17 ноября 2020 года, но в конечном итоге был отменен и не перенесен. В день матча вся украинская делегация была помещена на карантин органами здравоохранения кантона Люцерн. Украину в этой игре устраивала и ничья, чтобы остаться в высшем дивизионе этого турнира.

В своей апелляции в CAS Украина просила отменить оспариваемое решение и перенести матч или решить его судьбу путем жеребьевки. УАФ указывала, что сданные по прибытии в аэропорт "Борисполь" 18 ноября тесты на коронавирус у всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией, оказались негативными.

Теги: #лига_наций #cas #uefa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 18.11.2020
Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

19:46 03.03.2020
Украина сыграет в элитном дивизионе Лиги наций в группе с Германией, Испанией и Швейцарией

Украина сыграет в элитном дивизионе Лиги наций в группе с Германией, Испанией и Швейцарией

20:53 30.11.2019
Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

00:20 10.06.2019
Португалия стала первым победителем Лиги наций УЕФА

Португалия стала первым победителем Лиги наций УЕФА

00:30 07.06.2019
Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций

Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций

23:54 05.06.2019
Португалия стала первым финалистом Лиги наций благодаря хет-трику Роналду

Португалия стала первым финалистом Лиги наций благодаря хет-трику Роналду

23:59 20.11.2018
Швеция не пустила Россию в элитный дивизион А Лиги наций УЕФА

Швеция не пустила Россию в элитный дивизион А Лиги наций УЕФА

23:47 16.11.2018
Украина крупно проиграла Словакии в матче Лиги наций, который уже не имел турнирного значения

Украина крупно проиграла Словакии в матче Лиги наций, который уже не имел турнирного значения

00:13 07.09.2018
Украина стартовала в Лиге наций УЕФА с выездной победы над Чехией

Украина стартовала в Лиге наций УЕФА с выездной победы над Чехией

14:01 20.02.2018
Проведение матча "Мариуполь"–"Динамо" 27 августа не было запрещено госорганами и его судьбу должны были решать футбольные структуры – CAS

Проведение матча "Мариуполь"–"Динамо" 27 августа не было запрещено госорганами и его судьбу должны были решать футбольные структуры – CAS

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Украина-Финляндия и Украина-Казахстан перенесены из Львова в Киев

Украина впервые примет чемпионат Европы по бадминтону

Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

«Шахтер» сыграет с «Ромой», а «Динамо» - с «Вильярреалом» в 1/8 Лиги Европы УЕФА

Кабмин разрешил допуск зрителей на матч "Динамо" с "Брюгге" в Киеве 18 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Украина-Финляндия и Украина-Казахстан перенесены из Львова в Киев

Футбольный клуб "РНК Верес" планирует привлечь на бирже от 50 до 100 млн грн с помощью Concorde Capital

Стадиону "Арена Львов" предлагают присвоить имя Степана Бандеры

МОК выступает против бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Глава Харьковского облсовета выступает за аудит имущества ФК "Металлист" и передачу в собственность города

Арбитр и организаторы матча "Львов"–"Колос" получили предупреждение за несоблюдение языкового законодательства

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Украина впервые примет чемпионат Европы по бадминтону

Манчестер Юнайтед увеличил квартальную прибыль вдвое при пустых трибунах

Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА