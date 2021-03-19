CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций УЕФА

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию, поданную Украинской ассоциацией футбола (УАФ) против Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Швейцарской футбольной ассоциации (SFA), и подтвердил техническое поражение сборной Украины со счетом 3:0 в Лиге наций и ее вылет из высшего дивизиона этих соревнований.

"Комиссия CAS подчеркнула, что УАФ не виновата, а стала несчастной жертвой пандемии COVID-19, и решила не требовать от нее оплаты каких-либо расходов в пользу УЕФА и/или SFA", – в то же время указано в сообщении суда в пятницу.

Согласно ему комиссия CAS в составе Манфреда Нана (Manfred Nan, Нидерланды), Джеффри Г. Бенца (Jeffrey G. Benz, Великобритания/США) и Ульриха Хааса (Ulrich Haas, Германия) пришла к выводу, что Апелляционная комиссия УЕФА правильно применила правила Циркулярных писем УЕФА, определив Украину ответственной за срыв матча.

Как сообщалось, заключительный матч Лиги наций УЕФА 2020/21 между Швейцарией и Украиной должен был состояться в Люцерне 17 ноября 2020 года, но в конечном итоге был отменен и не перенесен. В день матча вся украинская делегация была помещена на карантин органами здравоохранения кантона Люцерн. Украину в этой игре устраивала и ничья, чтобы остаться в высшем дивизионе этого турнира.

В своей апелляции в CAS Украина просила отменить оспариваемое решение и перенести матч или решить его судьбу путем жеребьевки. УАФ указывала, что сданные по прибытии в аэропорт "Борисполь" 18 ноября тесты на коронавирус у всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией, оказались негативными.