Спорт

00:20 10.06.2019

Португалия стала первым победителем Лиги наций УЕФА

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Португалия стала первым победителем Лиги наций УЕФА

Сборная Португалии стала победителем первого розыгрыша Лиги наций УЕФА в истории.

В финале в Порту португальцы обыграли со счетом 1:0 сборную Голландии. Единственный гол забил полузащитник "Валенсии" Гонсалу Гедеш на 60-й минуте.

Таким образом, после победы на Евро-2016 Португалия стала и первым победителем Лиги наций в 2019 году – турнира, который стартовал в сентябре 2018 года и заменил большинство товарищеских матчей сборных официальными.

Победители четырех групп лиги А вышли в финальную стадию, которая прошла 5-9 июня 2019 года в Португалии. Финалистами были Нидерланды, Англия, Португалия и Швейцария.

Кроме того, Лига нация дает сборным право пробиться на чемпионат Европы 2020 года. 20 из 24 его участников турнира будут определены в отборочном турнире Евро-2020 в марте-ноябре 2019 года среди двух лучших команд в каждой из 10 отборочных групп. Еще 4 путевки на чемпионат будут разыграны в матчах плей-офф среди победителей групп в четырех лигах Лиги наций в марте 2020 года.

Португалия является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. Украина сейчас единолично возглавляет группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

Таким образом, в случае неудачи в отборочной группе Португалия получила дополнительную возможность защитить титул действующего чемпиона Европы.

Теги: #лига_наций #нидерланды #португалия
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