Спорт

20:53 30.11.2019

Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

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Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу играет на групповом этапе Евро-2020 с командами Нидерландов, Австрии и победителем одного из плей-офф Лиги наций УЕФА.

Жеребьевка финальной части турнира состоялась в субботу вечером в Бухаресте.

К автоматическому сопернику Нидерландам в группу С к Украине попала сборная Австрии.

Четвертым соперником команды Андрея Шевченко станет либо Румыния, если в марте выиграет свой плей-офф Лиги наций, либо победитель другого плей-офф Лиги наций с участием Северной Македонии, Косово, Беларуси и Грузии.

В группе на Евро-2020 Украина сыграет 14 июня с Нидерландами в Амстердаме, 18 и 22 июня в Бухаресте с соперником, который станет известен в марте 2020 года, и Австрией.

Теги: #лига_наций #украина #футбол
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