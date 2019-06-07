Спорт

00:30 07.06.2019

Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций

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Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций

Сборная Нидерландов стала вторым финалистов Лиги наций УЕФА, обыграв в полуфинале команду Англии со счетом 3:1.

На 32-й минуте счет с пенальти открыл нападающий англичан Маркус Рашфорд. На 73-й минуте центральный защитник голландцев Маттейс де Лигт сравнял его.

Основное время матча завершилось вничью. В дополнительное время на 97-й минуте после ошибки обороны сборной Англии защитник Кайл Уокер в борьбе с соперником переправил мяч в свои ворота. А на 114-й минуте форвард голландской сборной Квинси Промес установил окончательный счет в матче.

9 июня Нидерланды и Португалия в финале определят победителя Лиги наций.

Теги: #лига_наций #нидерланды #футбол #португалия
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Интерфакс-Украина
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