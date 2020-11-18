Спорт

15:46 18.11.2020

Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

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Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

Сборная Украины по футболу в среду, 18 ноября, после отмены матча Лиги наций со Швейцарией вылетела чартерным рейсом в Киев, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"В 10.45 состоялся выезд двух командных автобусов (такое количество автотранспорта является требованием для перевозки команд во время пандемии) в аэропорт Цюриха. На 14:00 по Европе назначен вылет чартерного рейса в Киев. После приземления в родной столице заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен", - говорится в сообщении на сайте УАФ.

Отмечается, что после прибытия в Борисполь все члены украинской сборной сдадут ПЦР-тесты на коронавирус в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Как сообщалось, 17 ноября УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться".

17 ноября стало известно, что три игрока сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали в Швейцарии положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

16 ноября еще три игрока сборной Украины по футболу заболели COVID-19 накануне матча со Швейцарией. Тесты Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Ризныка показали положительный результат. Футболисты были изолированы в своих гостиничных номерах, решается вопрос об их отправке домой.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на вторник, 17 ноября, в 21:45 (по киевскому времени). В нем решится, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.

По сообщениям СМИ, после отмены матча во вторник УЕФА может принять решение о техническом поражении украинской команды, или об определении победителя жребием.

 

Теги: #уаф #лига_наций #украина #футбол
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