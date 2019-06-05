Португалия стала первым финалистом Лиги наций благодаря хет-трику Роналду

Сборная Португалии, которая является соперником Украины в отборе на Евро-2020, стала первым финалистом Лиги наций УЕФА.

В первом полуфинале, который состоятся в среду вечером, португальцы обыграли со счетом 3:1 команду Швейцарии. Победу Португалии принес хет-трик форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В четверг второй финалист турнира определится в паре Нидерланды – Англия.

Лига наций – это турнир, который заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами. Он стартовал в сентябре 2018 года.

Участие в турнире принимают 55 сборных. Команды распределили по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец Европейской квалификации ЧМ-2018. В лиге А играли 12 топ-сборных, следующие 12 попали в лигу В (в их числе Украина), следующие 15 - в лигу С, оставшиеся 16 - в лигу D.

Победители четырех групп лиги А вышли в финальную стадию, которая проходит 5-9 июня 2019 года. В 2018 году ими стали Нидерланды, Англия, Португалия и Швейцария.

Победители групп лиг В, С и D заработали повышение в классе. Среди них и сборная Украины. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетели в низшую лигу.

Кроме того, Лига нация дает сборным право пробиться на чемпионат Европы 2020 года. 20 из 24 его участников турнира будут определены в отборочном турнире Евро-2020 в марте-ноябре 2019 года среди двух лучших команд в каждой из 10 отборочных групп. Еще 4 путевки на чемпионат будут разыграны в матчах плей-офф среди победителей групп в четырех лигах Лиги наций.

Если кто-либо из победителей групп Лиги наций уже пробьется на Евро-2020 через отборочный цикл, его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, то вакантные места займут команды из низших дивизионов с учетом общего рейтинга в Лиге наций. В каждой лиге плей-офф будет состоять из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Эти матчи пройдут 26-31 марта 2020 года.