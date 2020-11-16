На НСК "Олимпийский" открыли спортивную площадку "Новой почты"

На территории Национального спорткомплекса "Олимпийский" в Киеве открыли новую спортивную площадку от "Новой почты", которая станет частью Открытого спортивного пространства на главной арене Украины.



"Это важное событие для всех, кто любит спорт. Мы очень рады, что уже несколько месяцев на НСК "Олимпийский" все желающие могут просто так заниматься, тренироваться, активно проводить время. Благодаря инициативе Новой почты, эти возможности еще больше расширились. Карантин не позволит заниматься спортом в зале, поэтому есть возможность тренироваться на свежем воздухе. Гости столицы, приходите заниматься и будьте здоровыми", - заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт .

На площадке в бесплатном доступе находятся 17 тренажеров для разных групп мышц и разного уровня нагрузки.

"Мы в "Новой почте" уже не один год является послами здорового образа жизни и занимаемся формированием беговой культуры в Украине. Поэтому всегда рады участвовать в проектах, которые помогают поддерживать здоровый дух украинцев. На каждом из тренажеров установлены таблички с призывами - "Мечтай", "Действуй", "Покоряй", "Достигай", - чтобы мотивировать всех к новым свершениям. Мы хотим, чтобы каждый желающий мог сюда прийти в любое время и бесплатно позаниматься спортом", - прокомментировала событие соучредитель компании "Новая почта" и посол инициативы New Run Инна Поперешнюк .



Спортивное пространство на «Олимпийском» функционирует с 28 июня 2020 благодаря инициативе Министерства молодежи и спорта Украины и Всеукраинского центра «Спорт для всех». Это открытая площадка на территории главной арены Украины, где бесплатно можно заниматься различными видами спорта и другими активностями. На постоянной основе на стадионе функционирует зона воркаута с тренажерами и турниками.