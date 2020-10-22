Спорт

15:16 22.10.2020

Минздрав разрешил проведение матча ЛЧ "Шахтер" – "Интер" 27 октября в Киеве с 15% зрителей от вместимости "Олимпийского"

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Минздрав разрешил проведение матча ЛЧ "Шахтер" – "Интер" 27 октября в Киеве с 15% зрителей от вместимости "Олимпийского"

Футбольный клуб "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины о проведения со зрителями матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера", который состоится 27 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер", - сообщается в четверг на официальном сайте клуба.

При этом на матче может присутствовать не более 15% болельщиков от общей вместимости стадиона.

Принимающая сторона также должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер.

Теги: #матч #олимпийский #минздрав #шахтер
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