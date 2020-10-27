Минздрав разрешил проводить матч ЛЧ "Шахтер" – "Боруссия" М в Киеве 3 ноября со зрителями

Футбольный клуб "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины о проведении со зрителями матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии", который состоится 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах)", - сообщается во вторник на официальном сайте клуба.

При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".