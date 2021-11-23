Возможны изменения в работе трех станций киевского метрополитена в связи с матчем "Динамо" (Киев) - "Бавария" (Мюнхен)

Возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена во вторник, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен), начало игры в 19.45.

Как сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети Фейсбук, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А по завершении возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.