Олимпийский колледж планируют реорганизовать, но не ликвидировать

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не допустят ликвидации Олимпийского колледжа им. Поддубного и подчеркнули, что его планируют только реорганизовать, сообщила пресс-служба МОН.

"Министерство образования и науки Украины всегда стоит на защите прав участников образовательного процесса и не допустит их нарушения. Именно такова позиция МОН и о ситуации вокруг реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Хотим подчеркнуть, что речь идет именно о реорганизации колледжа, а не ликвидации", - сказано в сообщении.

Как отмечается, реорганизация будет происходить путем присоединения колледжа как обособленного структурного подразделения в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. За колледжем сохранятся права финансово-хозяйственной самостоятельности, в частности, ведение отдельного баланса, открытия счета в органах государственной казначейской службы с правом иметь код сети; наличия печать и штампа.

Отмечается, что соискатели образования и другие лица, учащиеся в колледже, продолжат обучение в структурных подразделениях "Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины" по выбранным специальностям и источниками финансирования.

"Хотим обратить внимание, что история вопроса относительно колледжа возникла не сегодня и не вчера. Так, колледж не соответствует требованиям законодательства, необходимым для получения статуса колледжа в системе высшего образования. Согласно отчету Счетной палаты министерству образования и науки рекомендовано рассмотреть вопрос о передаче специализированных учреждений общего среднего образования в учреждения высшего образования с целью создания надлежащих условий обучения", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, проведение аналогичных реорганизаций происходило на примере других заведений. В настоящее время все специализированные учреждения общего среднего образования, кроме данного колледжа, присоединены к заведениям высшего образования. В частности, Украинский физико-математический лицей в Киевский национальный университет имени Т.Шевченко, специализированная школа-интернат I-III ступеней с углубленным изучением отдельных предметов и курсов "Детская инженерная академия" в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.

В МОН отметили, что позиция в вопросе реорганизации состоит в том, что учащиеся и работники заведения не должны становиться заложниками халатности администрации или личных амбиций отдельных лиц. Также отмечается, что реорганизация нормирована распоряжением Кабинета министров Украины №1083-р от 02сентября 2020 года.

Вместе с тем, Министерство осудило попытки использования учащихся колледжа в политических интересах и обратилось в Национальную полицию с просьбой о расследовании инцидента на территории колледжа, который произошел в четверг, и привлечь виновных к ответственности.

"Политике не место в образовании. МОН решительно настроено на конструктивное решение ситуации с участниками образовательного процесса, но точно не с теми, кто может стоять за их спинами в качестве дирижеров. Министерство обращается в милицию с просьбой быстро и качественно расследовать инцидент, который сегодня произошел на территории колледжа, и привлечь к ответственности лиц, умышленно совершали действия, направленные на эскалацию конфликта и травмирования человек", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве гарантировали проведение реорганизации исключительно в рамках законодательства Украины.