Спорт

17:26 03.11.2020

Отметившего 60-летие Марадону лечат в больнице от депрессии

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Отметившего 60-летие Марадону лечат в больнице от депрессии

Легенда мирового футбола Диего Марадона госпитализирован и будет проходить лечение от депрессии, сообщает во вторник Associated Press.

"Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - сказал агентству представитель бывшего капитана сборной Аргентины.

В больницу близ Буэнос-Айреса Марадону отвезли по просьбе его личного врача, решившего, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Госпитализация состоялась еще в понедельник: спустя три дня после того, как Марадона отметил 60-летие. При этом в окружении бывшего игрока заверили, что предположения о том, что тот заразился коронавирусом COVID-19, не соответствуют действительности.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он - чемпион мира 1986 года. На клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).

Теги: #марадона #футбол
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