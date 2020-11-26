Желающие проститься с Марадоной стоят по несколько часов в очереди к президентскому дворцу, где выставлен гроб с его телом

Не менее трех часов приходится выстаивать в очереди тем, кто решил проститься с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, гроб с телом которого выставлен в четверг для прощания в "Розовом доме" - президентском дворце в Буэнос-Айресе.

По сообщениям аргентинского телеканала TN24, в момент начала церемонии прощания толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение, в результате произошли стычки с полицией, один человек получил травмы.

Телеканал публикует кадры с коптеров, на которых запечатлена огромная очередь желающих проститься с легендарным футболистом.

В церемонии прощания приняли участие президент Аргентины Альберто Фернандес с супругой, министры спорт и туризма, иностранных дел, социального развития, транспорта и здравоохранения, а также депутаты аргентинского парламента. Дань памяти легенде футбола отдали и игроки ряда футбольных клубов Аргентины.

Ожидается, что позже в четверг Марадону похоронят, но в похоронной церемонии смогут принять участие только его родные и самые близкие друзья.

Матиас Мориа, агент Марадоны, сообщил о его кончине 25 ноября. Позже Мориа высказал мнение, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.