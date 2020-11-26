Мировые лидеры и спортсмены соболезнуют в связи с кончиной Марадоны

Бразильский футболист Пеле, легенда французского футбола Мишель Платини и капитан клуба "Барселона" Лионель Месси выразили соболезнования в связи с кончиной знаменитого футболиста Диего Марадоны, а клубы по всему миру объявили минуту молчания, чтобы почтить память спортсмена.

"Однажды мы вместе ударим по мячу на небесах", - сказал Пеле журналистам.

"Исчезла часть нашего прошлого", - отметил Платини.

"Это печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен. Со мной останутся все те замечательные моменты, которые я пережил с ним. Мои соболезнования его семье и друзьям", - написал у себя в Инстаграме Месси.

Один из сильнейших игроков современности, португалец Криштиану Роналду также прокомментировал смерть легендарного футболиста.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с гением всех времен, несравненным волшебником. Он ушел очень рано, но он оставил безграничное наследие и невосполнимую пустоту. Покойся с миром, мажор. Тебя никогда не забудут", - написал Роналду на своей странице в Инстаграме.

Соболезнования поступают и от команд, против которых в своё время блистал Марадона. В частности, футбольный клуб "Интер" в заявлении отметил, что "Марадона был не просто выдающимся соперником. Он просто - самый великий. Пока, Диего".

В среду и четверг минутой молчания почтят память Марадоны в Европе: во время футбольных матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Испанский клуб "Барселона", за который выступал Марадона, также выразил соболезнования в связи со смертью футболиста.

"Футбольный клуб "Барселона" выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Диего Армандо Марадоны, игрока нашего клуба в 1982-1984 гг. и иконы мирового футбола. Покойся с миром, Диего", - говорится в сообщении клуба, опубликованным в твиттере.

Твиттер-аккаунт "Барселоны" также опубликовал фотографию Марадоны с подписью "Спасибо за все, Диего".

Новость о смерти Марадоны прокомментировал английский футболист и нападающий, а также футбольный комментатор на Би-би-си Гари Линекер, он назвал Марадону "величайшим" футболистом всех времен.

"(Поступили - ИФ) Новости из Аргентины о том, что Диего Армандо Марадона скончался. В какой-то мере лучший игрок моего поколения и, пожалуй, величайший игрок всех времен", - написал Линекер в своем твиттере.

"После благословенной, но тяжелой жизни, будем надеяться, что он в итоге найдет утешение в руках Господа", - добавил футболист, сопроводив твит хештэгом RipDiego (Покойся с миром, Диего).

Франция также не осталась в стороне и почтила память Марадоны.

"Ужасно слышать о смерти настоящего легендарного футболиста. Но нужно помнить, что легенды бессмертны", - написал в Твиттере известный французский футболист Франк Рибери.

Мировые лидеры и политики присоединись к соболезнованиям спортсменов. Первым прокомментировал смерть Марадоны президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Ты вознес нас на самую вершину мира. Ты делал нас неимоверно счастливыми. Ушел самый великий из всех. Спасибо за то, что ты был, Диего. Нам тебя будет не хватать всю жизнь", - написал Фернандес у себя в Твиттере.

"Сочувствую миру футбола, который потерял сегодня одну из своих легенд. Нас покинул один из лучших игроков в истории, аргентинец Диего Армандо Марадона. Своей левой (Марадона часто играл с левой ноги) ты воплощал мечты нескольких поколений. Навеки мальчишка", - написал в твиттере премьер Испании Педро Санчес.

"Весь мир скорбит в связи со смертью Марадоны. Его талант непревзойден. Он оставил неизгладимый след в истории футболу. Прощай, чемпион навеки", - отозвался в твиттере на смерть футболиста председатель кабинета министров Италии Джузеппе Конте. Часть футбольной карьеры Марадоны прошла именно в Италии: он играл за неаполитанскую команду "Наполи".

4 ноября личный врач Марадоны Леопольдо Луке сообщил, что Марадона успешно перенес операцию в связи с образованием субдуральной гематомы.

О намерении провести Марадоне операцию в связи с образовавшимся в головном мозге тромбом сообщалось накануне вечером. Отмечалось, что гематома могла быть вызвана травмой головы, в результате которой, вероятно, и образовался сгусток крови.

Ранее этой осенью сообщалось, что легенда футбола будет проходить лечение от депрессии. "Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - приводило слова представителя бывшего капитана сборной Аргентины Associated Press.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).