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19:46 25.11.2020

В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне

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В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне

Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи с кончиной знаменитого футболиста Диего Марадоны, сообщает аргентинский телеканал TN24 со ссылкой на канцелярию президента страны.

"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент объявляет трехдневный национальный траур, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении президентской канцелярии, распространенном в среду.

Ранее в среду о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Теги: #траур #марадона
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