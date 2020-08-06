Ferrexpo в I пол.-2020 года резко сократила платежи ФК "Ворскла" и продолжает расследование использования ранее предоставленных средств

Спонсорские выплаты горнорудной компании Ferrexpo футбольному клубу "Ворскла", подконтрольному мажоритарию компании Константину Жеваго, за первое полугодие 2020 года составили $1,51 млн, а в целом закупка у клуба услуг рекламы, маркетинга и PR за указанный период обошлась в $2,15 млн, тогда как за аналогичный период минувшего года эта сумма была существенно выше – $5,38 млн.

Как указано в полугодовом отчете Ferrexpo, обнародованном в среду, продолжается начатое советом директоров и проводимое через комитет независимых директоров (Committee of Independent Directors, CID) расследование целевого использования выделенных на нужды "Ворсклы" спонсорских средств и кредита и соблюдения при этом законодательства и других требований, и на время расследования выплаты приостановлены.

"Вместе со сторонними привлеченными юридическими консультантами и консультантами-криминалистами по бухгалтерии, CID запросил у ФК "Ворскла" и других третьих лиц информацию об использовании спонсорских средств", - отмечено в документе.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's в начале июня этого года указывала расследование спонсорских платежей ФК "Ворскла" среди причин понижения рейтинга Ferrexpo, связанного с оценкой корпоративного управления компании. Помимо того агентство Moody's Investors Service, которое в середине июня повысило рейтинг Ferrexpo до "B2" с "B3", но ухудшило прогноз с "позитивного" до "негативного", также указало на этот случай в обосновании прогноза.

В то же время после публикации полугодового отчета и объявления дополнительных промежуточных дивидендов 6,6 центов на акцию (на общую сумму $38,79 млн), акции компании в среду подорожали сразу на 12,95% – до GBP2,05 за акцию, что является рекордно высоким показателем с середины сентября прошлого года.

Ferrexpo напоминает, что расследование началось после выявления займа ($16,98 млн на конец 2019г), предоставленного кипрской FC Vorskla Cyprus Limited компании Collaton Limited, связанной стороне группы. В отчете уточняется, что в прошлом компания Ferrexpo Middle East FZE осуществляла спонсорские выплаты FC Vorskla Cyprus Limited и украинскому ООО "ФК "Ворскла".

Согласно документу, CID получил письменные подтверждения от ФК "Ворскла", FC Vorskla Cyprus Limited и Жеваго с подробным описанием использования средств – для реконструкции и строительства определенных ФК "Ворскла" стадионов и тренировочных площадок в Украине. Кроме того, CID был проинформирован, что после завершения капитальных проектов эти активы будут подлежать продаже и обратной аренде, а вырученные средства будут использованы для полного погашения кредита Collaton Limited.

Ferrexpo допускает, что в случае нарушения законодательства или других требований группа может понести ответственность, включая штрафы и пени, однако отмечает, что в настоящее время отсутствует необходимость отражать их в финансовом отчете, так как они не могут быть надежно определены и оценены. Компания указывает, что намерена и далее информировать об этом деле, в том числе о погашении займа.

В отчете также сообщается, что 18 февраля 2020 года Государственная фискальная служба (ГФС) начала две новые налоговые проверки трансграничных операций между основным дочерним предприятием группы в Украине и двумя дочерними предприятиями группы за пределами Украины в отношении продажи железорудной продукции в течение 2015-2017 финансовых годов. "Аудиты были остановлены из-за карантинных процедур, действующих в Украине, и в настоящее время неизвестно, когда они возобновятся", – говорится в документе.

Ferrexpo напоминает, что ранее у ГФС уже были претензии по поводу трансграничных операций с окатышами и в марте 2019 году ведомство потребовало корректировки на 448 млн грн, однако компания выиграла дела в суде первой инстанции и апелляции, а ГФС подала кассационную жалобу в Верховный суд, дата рассмотрения которой пока неизвестна.

Помимо того Полтавский ГОК получил 23 июня 2020 года решение суда о предоставлении доступа Государственному бюро расследований (ГБР) к информации и документам по продаже железорудной продукции двум дочерним компаниям за пределами Украины в 2013-2019 годах. Решение суда касается досудебных расследований ГБР в отношении возможного уклонения от уплаты налогов группой в Украине, уточняется в отчете, однако на момент его выхода в судебном документе было представлено очень мало информации в отношении предполагаемых правонарушений. Украинские дочерние компании сотрудничают с ГБР и предоставляют запрошенную информацию в соответствии с вердиктом суда для поддержки этих досудебных расследований, говорится в отчете.

В отношении судебных споров о 3,72 млрд грн средств в выведенном с рынка банке "Финансы и Кредит", Ferrexpo сообщает, что слушания в хозсуде Киева назначены на 10 сентября, а в Северном апелляционном хозяйственном суде – 3 сентября.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В первом полугодии 2020 года Ferrexpo $249,91 млн чистой прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года, а ее выручка снизилась на 1,4% – до $775,83 млн при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%.