Спорт

09:48 29.10.2019

Google сделал предложение о покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit - СМИ

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Американская компания Alphabet Inc., материнская структура Google, направила предложение о приобретении компании Fitbit Inc., специализирующейся на производстве фитнес-браслетов, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.

Сумму, в которую Google оценила Fitbit, источники не называют.

На этой новости акции Fitbit взлетели на 30,5% по итогам торгов в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 13,5%, до $1,11 млрд.

Google является разработчиком операционной системы Wear для "умных" часов, однако сами устройства компания не производит. Приобретение Fitbit позволит Google выйти на новый для себя рынок и упрочить позиции в сегменте устройств для спорта и здорового образа жизни.

Fitbit, войдя в состав Alphabet, получит доступ к технологиям и финансовым возможностям IT-гиганта. Таким образом, компания сможет составить конкуренцию Apple, которая в 2018 году заняла примерно половину мирового рынка "умных" часов, по данным Strategy Analytics.

Fitbit была основана в 2007 году, IPO компании произошло в 2015 году. Помимо фитнес-браслетов, компания также выпускает часы и другие носимые устройства.

Теги: #google #фитнес_браслет
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