Регуляторы ЕС требуют от Google гарантий при приобретении производителя фитнес-браслетов Fitbit

Европейские регуляторы требуют от Google, входящей в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), существенных уступок в сделке по приобретению производителю фитнес-браслетов Fitbit Inc. за $2,1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, регуляторы настаивают на том, чтобы Google дала гарантии, что не будет использовать данные владельцев браслетов Fitbit для усиления преимуществ своей поисковой системы. Они также требуют от компании предоставить третьим сторонам равный доступ к этой информации.

Источники FT в Брюсселе сказали, что отказ Google от выполнения требований может привести к затяжному расследованию, что является нежелательным сценарием для ЕС.

"Это как игра в покер, - сказал один источник. - Комиссия рискует получить меньше гарантий или вообще не получить их - и все равно оказаться вынужденной одобрить сделку".

Google ранее обещала, что не будет использовать данные Fitbit о состоянии здоровья и физической активности пользователей для улучшения рекламы. Однако этого было недостаточно, чтобы снять обеспокоенность европейских регуляторов, которые оценивают сделку, отмечают источники FT.

Некоторые группы защиты прав потребителей, включая Европейскую ассоциацию потребителей (BEUC) и Американскую федерацию потребителей (Consumer Federation of America), выступают против сделки, о которой было объявлено в ноябре 2019 года.

Google отказалась от комментариев, сославшись на свое предыдущее заявление. Европейская комиссия, которая должна вынести решение по сделке до 8 августа, также не стала комментировать информацию FT.

Fitbit была основана в 2007 году, IPO компании произошло в 2015 году. Помимо фитнес-браслетов, компания также выпускает часы и другие носимые устройства.