ЕК начала углубленную проверку сделки по покупке Google производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Европейская комиссия начала углубленную проверку сделки по покупке американской Google, входящей в Alphabet Inc., производителя фитнес-браслетов Fitbit Inc.

Google объявила о сделке объемом $2,1 млрд, в ноябре 2019 года. Компания планирует за счет покупки Fitbit увеличить долю на рынке носимых устройств, а также в сегменте медицинских данных.

Планы Google, однако, вызвали негативную реакцию организаций, занимающихся защитой частной информации и прав потребителей. Они высказали опасения, что Google будет включать данные о здоровье людей, использующих фитнес-браслеты, в персональные профили, создаваемые компанией на основе информации из других ее сервисов, включая поиск и электронную почту.

Google, в свою очередь, пообещала, что не будет использовать данные с браслетов Fitbit в целях рекламы.

В Еврокомиссии, однако, посчитали, что этих заверений недостаточно, чтобы защитить конкуренцию в секторе, и начали углубленную проверку планируемой сделки. Главное, что волнует регулятора, это то, сможет ли доступ к медицинским данным усилить позиции Google на рынке онлайн-рекламы, вне зависимости от обещаний компании не использовать эту информацию.

Еврокомиссия оценит, какие последствия сделка может иметь для рынка цифровых медицинских данных и конкурирующих с Fitbit производителей фитнес-браслетов, использующих операционную систему Android от Google, говорится в заявлении регулятора.

В Google отмечают наличие ярко выраженной конкуренции на рынке "умных" часов и фитнес-браслетов и не считают, что покупка Fitbit приведет к негативным последствиям в этой сфере.

Еврокомиссия сообщила во вторник, что вынесет решение по этому делу 9 декабря.

Google также ждет вердикта от австралийского антимонопольного регулятора по сделке с Fitbit. В июне Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению заявляла о том, что, по ее мнению, сделка может ухудшить конкуренцию как в сфере цифровых медицинских услуг, так и на рынке носимых устройств, а также еще больше укрепить позиции Google на рынке онлайн-рекламы.