Поступления от "налога на Google" за 6 мес. выросли на 26% в евро и на 23% в долларах

Фото: https://www.freepik.com/

Компании-нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским потребителям, в январе-июне 2025 года уплатили НДС в бюджет в объеме EUR76,5 млн и $85,7 млн, сообщила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух.

"Это на 16,2 млн долларов США (+23%) и 15,9 млн евро (+26%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. О начисленных суммах налога отчитались 132 лица - нерезиденты", - отметила она на фейсбук-странице в пятницу.

Согласно опубликованной ею информации, крупнейшими плательщиками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI и Ebay.

Карнаух подчеркнула, что также растет количество лиц-нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам. Сегодня их уже 141, что на 16 больше, чем в прошлом году.

"Это колоссальные поступления в бюджет, которые усиливают нашу устойчивость даже в сверхсложных условиях. Более того, это выравнивает условия конкуренции между украинскими и международными бизнесами в сфере цифровых сервисов", - прокомментировала увеличение поступлений от налога Карнаух.

Как сообщалось, в 2024 году поступления от "налога на Google" в 2024 году выросли почти на 40%: компании-нерезиденты задекларировали 12,1 млрд грн НДС, из которых уплатили 11,2 млрд грн.