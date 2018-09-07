Спорт

18:13 07.09.2018

Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике, утверждает его агент

2 мин читать
Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике, утверждает его агент

 Диего Марадона будет совмещать пост председателя правления белорусского клуба "Динамо-Брест" и технического директора мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

"Диего Марадона продолжит работать в качестве председателя правления клуба "Динамо-Брест" и будет выполнять обязанности технического директора в "Дорадос де Синалоа", - написал в Twitter агент Диего Марадоны Матиас Морла.

В пресс-службе "Динамо-Брест" подтвердили, что Д.Марадона будет продолжать занимать должность председателя правления клуба, совмещая ее с работой в "Дорадос де Синалоа".

"Д.Марадона был приглашён в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Д.Марадона может занимать должности в сторонних организациях", - говорится в комментарии "Динамо-Брест".

Ранее в ESPN Mexico появилась информация о том, что мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" предложил Д.Марадоне пост технического директора, и аргентинец ответил согласием.

В мае 2018 года Д.Марадона подписал трехлетний контракт с ФК "Динамо-Брест", он посетил Брест в июле, что вызвало бурную реакцию его белорусских поклонников и надежды на стремительное развитие команды.

В июне руководитель Белорусской федерации футбола, ныне премьер-министр Сергей Румас заявил, что "приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси". "Насколько я знаю, условия контракта предусматривают длительное пребывание Диего в Беларуси", - сказал тогда С.Румас.

Теги: #марадона #футбол
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Все 8 задержанных в Чехии болельщиков сборной Украины отпущены и смогут вернуться домой - ФФУ

В белорусском ФК "Динамо-Брест" проверяют информацию об уходе Марадоны

Шовковский стал ассистентом Шевченко в сборной Украины

Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА

"Динамо" неожиданно проиграло "Карпатам" в 7-м туре чемпионата Украины

"Динамо" подписало полузащитника молодежной сборной Дании

"Заря" на последних минутах упустила путевку в Лигу Европы в Лейпциге

"Шахтер" сыграет в группе Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом"

"Динамо" не вышло в групповой этап Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

"Динамо" потеряло очки в Одессе, "Шахтер" и "Александрия" вышли в лидеры

ПОСЛЕДНЕЕ

Льюис пообещал Кличко приехать в Киев на конгресс WBC

Неудовлетворенная потребность Минспорта в бюджетных средствах на 2018 год составляет около 500 млн грн

Украина стартовала в Лиге наций УЕФА с выездной победы над Чехией

ФК "Шахтер" будет развивать бизнес спортивных стартапов в Украине

Жозе Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов в Испании

Центр Киева перекроют из-за спортивного пробега

Минспорта до октября принимает заявки на конкурс проектов по национально-патриотическому воспитанию на 2019 год

Индонезия хочет провести Олимпиаду-2032

"Ворскла" получила в соперники в Лиге Европы "Арсенал", "Спортинг" и "Карабах"

"Динамо" сыграет в группе Лиги Европы с "Астаной", "Ренном" и "Яблонецом"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА