Матч открытия ЧМ-2018 посмотрело 4 млн украинских зрителе

Футбольный матч сборных России и Саудовской Аравии привлек наибольшее количество телезрителей своего слота по всем основным аудиториям с долей 16,6%/20,1%/18,2% (18+ Украина/18+50+/18-54 50+), сообщил телеканал "Интер" со ссылкой на данные телемониторинга.

Согласно им, показатели церемонии открытия были немного ниже: 15,7%/18,3%/15,3% соответственно.

"Футбольные трансляции первого дня мундиаля на телеканале "Интер" посмотрели 3,8 млн телезрителей в Украине, еще более 200 тысяч человек следили за игрой в режиме онлайн (на специальном сайте канала - ИФ)", - указывает "Интер".

Он напоминает, что впереди еще 63 матча.