Телеком

15:08 12.08.2021

Телеканал "Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

2 мин читать
Телеканал "Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО "Телеканал "Интер" с 26 июля по 7 августа текущего года, обнаружил признаки нарушения украинского законодательства назначил ему внеплановую невыездную проверку.

"Телеканал показывает фильмы с российскимиактерами, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство", - сообщается на сайте Нацсовета.

В частности речь идет о фильмах "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина, "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского, "Д'Артаньян и три мушкетера" при участии Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева, "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова и "Большая перемена" при участии Валентины Талызиной.

В Нацсовете подчеркивают, что закон "О телевидении и радиовещании" регламентирует, что не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции фильмов и телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и опубликованный на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Проверку этого лицензиата регулятор проведет в период с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании", - говорится в сообщении.

По данным Нацсовета, это уже третья проверка, назначенная "Интеру" за подобные нарушения. Ранее, 15 и 29 июля, Нацсовет также принимал решения о проведении внеплановых проверок этого же вещателя. "Очевидно, телеканал не реагирует на решение регулятора и продолжает игнорировать действующее законодательство Украины", - отмечают в ведомстве.

Теги: #проверка #нацсовет #интер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 09.08.2021
Минкультуры инициирует расследование из-за обвинений преподавателя Университета им.Карпенко-Карого в домогательствах к студенткам

Минкультуры инициирует расследование из-за обвинений преподавателя Университета им.Карпенко-Карого в домогательствах к студенткам

17:18 05.08.2021
Президиум Национального социально-экономического совета предложил Зеленскому назначить главой совета Кинаха

Президиум Национального социально-экономического совета предложил Зеленскому назначить главой совета Кинаха

11:12 31.07.2021
Полиция Покровска проводит проверку по факту взрыва на шахте

Полиция Покровска проводит проверку по факту взрыва на шахте

17:14 30.07.2021
Нацсовет по телерадиовещанию проверит "Интер"

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "Интер"

14:59 28.07.2021
Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

11:36 26.07.2021
В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

19:14 21.07.2021
Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

13:22 21.07.2021
В Ровно проведут внеплановую проверку химически опасных предприятий

В Ровно проведут внеплановую проверку химически опасных предприятий

21:00 16.07.2021
Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость Нацсовета по телерадиовещанию

Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость Нацсовета по телерадиовещанию

12:29 16.07.2021
Нацсовет по телерадиовещанию проверит "Интер" за демонстрацию "Кавказской пленницы" и других фильмов с участием угрожающих нацбезопасности Украины лиц

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "Интер" за демонстрацию "Кавказской пленницы" и других фильмов с участием угрожающих нацбезопасности Украины лиц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

Госспецсвязи заблокировала маскирующийся под сайт президента фишинговый сайт

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях

Новинский заявляет о выходе Smart Holding из переговорного процесса о покупке телеканала "Наш"

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество киберинцидентов в Украине с 4 по 10 августа снизилось на 42% - Госспецсвязи

Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

Украинцы в июле сгенерировали больше всего интернет-трафика в Турции, Греции, Хорватии, Черногории и РФ - "Vodafone Украина"

Зеленский подписал закон, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине

Минцифры заявило о начале подключения Украины к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов

Госспецсвязи исследует возможность запуска 5G в диапазоне 700 МГц

"Vodafone Украина" и Raiffeisen Bank International AG заключили контракт на управление деривативами

"Укрпошта" доставила 2 тыс. свидетельств о рождении через "е-Малятко" с момента запуска услуги

lifecell в июле запустил 4G еще в 233 населенных пунктах

Госкомтелерадио инициирует продление санкций против 9 российских издательств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА