Телеканал "Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО "Телеканал "Интер" с 26 июля по 7 августа текущего года, обнаружил признаки нарушения украинского законодательства назначил ему внеплановую невыездную проверку.

"Телеканал показывает фильмы с российскимиактерами, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство", - сообщается на сайте Нацсовета.

В частности речь идет о фильмах "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина, "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского, "Д'Артаньян и три мушкетера" при участии Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева, "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова и "Большая перемена" при участии Валентины Талызиной.

В Нацсовете подчеркивают, что закон "О телевидении и радиовещании" регламентирует, что не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции фильмов и телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и опубликованный на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Проверку этого лицензиата регулятор проведет в период с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании", - говорится в сообщении.

По данным Нацсовета, это уже третья проверка, назначенная "Интеру" за подобные нарушения. Ранее, 15 и 29 июля, Нацсовет также принимал решения о проведении внеплановых проверок этого же вещателя. "Очевидно, телеканал не реагирует на решение регулятора и продолжает игнорировать действующее законодательство Украины", - отмечают в ведомстве.