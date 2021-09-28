Спорт

21:45 28.09.2021

"Шахтер" сыграл вничью с итальянским "Интером" во втором матче группы Лиги чемпионов

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"Шахтер" сыграл вничью с итальянским "Интером" во втором матче группы Лиги чемпионов

"Шахтер" (Донецк) сыграл вничью 0:0 с "Интером" (Милан, Италия) во втором матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг.

Несмотря на то, что "горняки" больше владели мячом, матч прошел в равной борьбе, с высоким прессингом обеих команд. При этом "Интер" в концовке матча был ближе к победе, но вратарь "Шахтера" Андрей Пятов сделал пару качественных сэйвов.

Как сообщалось, в первом матче группы D "Шахтер" проиграл молдавскому "Шерифу" на выезде 0:2, а "Интер" дома уступил мадридскому "Реалу" 0:1.

В третьем туре 19 октября "Шахтер" примет дома "Реал", а "Интер" примет "Шериф".

Матч с трибун НСК "Олимпийский", в частности, наблюдали Александр Усик, который в минувший уик-энд стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), и украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который  победил в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг.

 

Теги: #италия #шахтер #интер
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