Телеком

13:39 16.09.2021

Телеканалу "Интер" предстоит еще одна проверка из-за показа советских фильмов с запрещенными актерами

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Телеканалу "Интер" предстоит еще одна проверка из-за показа советских фильмов с запрещенными актерами

Национальный совет по телевидению и радиовещанию во время своего заседания в четверг, 16 сентября, назначил телеканалу "Интер" уже пятую в этом году проверку, вызванную показом советских фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, в период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений.

"Законодательством Украины... установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Однако в эфире телеканала "Интер" в указанный промежуток времени был показан целый ряд фильмов, которые нарушают это требование закона", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова; "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона; "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева; "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового; "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной; "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова; "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

"Учитывая выявленные мониторингом Национального совета факты, регулятор назначил ЧАО "Телеканал "Интер" внеплановую невыездную проверку. Она будет проведена в период с 4 по 18 октября. Компания должна предоставить Национальному совету до 5 октября этого года определенный перечень документов для проведения проверки", - подчеркивают в Нацсовете.

Теги: #проверка #интер
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