Р. Харченко обрано в.о. міського голови Запоріжжя - голова ОВА
Запорізька міськрада обрала Регіну Харченко виконувачкою обов'язків міського голови Запоріжжя, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Щойно 37 депутатів Запорізької міської ради під час сесії ухвалили історичне рішення - обрали нову виконувачку обов'язків міського голови Запоріжжя Регіну Харченко», - написав він у телеграм-каналі в середу.
Федоров додав, що остання сесія міськради відбулася ще 22 грудня 2023 року, а понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені й чекали на вирішення протягом чотирьох місяців.