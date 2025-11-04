Подвійний удар від компанії Apple: новий Айфон 17 та надпотужний MacBook Pro M5

Головною зіркою вересневої презентації Apple став, звичайно ж, Айфон 17 (https://stls.store/uk/iphone-170/seriya:iphone-17/), який буквально задає нові стандарти у світі мобільних технологій та інновацій. Перероблений дизайн і стильні забарвлення, оновлена система камер, нова операційна система iOS 26 з інтерфейсом у стилі «рідке скло», сучасний за своїми характеристиками та можливостями чіпсет роблять цей смартфон ідеальним рішенням для будь-яких завдань та сценаріїв експлуатації.

Проте компанія Apple не зупинилася на цьому. І щоб підкреслити міць своєї екосистеми, представила в жовтні 2025 року новий ноутбук MacBook Pro M5, який став еталоном продуктивності. Але сьогодні ми хочемо детальніше зупинитися саме на iPhone 17. Що ж цікавого пропонує мобільний апарат і чим відрізняється від моделей попередніх поколінь?

Смартфон Apple 2025 – еталон стилю та елегантності

Преміальний дизайн – характерна риса гаджетів Apple, будь то iPhone, AirPods, iMac, iPad, Apple Watch та інші пристрої. Все стильно та лаконічно, але при цьому елегантно. Смартфони 2025 року є явним підтвердженням цього факту: прямокутний корпус із заокругленнями на кутах, акуратний логотип на тильній поверхні, продумане розташування об'єктивів камер, зменшений у розмірах «динамічний острівець». Рамка з алюмінію міцна та надійна, екран захищено ударостійким покриттям Ceramic Shield 2, передбачено захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

OLED-дисплей діагоналлю 6,3 дюйми повноекранний, розроблений за технологією Super Retina XDR, що забезпечує зображення чудової якості. Інші важливі особливості дисплея еплфону:

Підтримуються технології True Tone та ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц.

Пікова яскравість на сонці сягає 3000 ніт.

Роздільна здатність становить 2622 х 1206 пікселів.

Передбачено розширений діапазон кольору за стандартом Р3.

Якщо сюди ще додати чудову якість звуку – то можете не сумніватися, що отримаєте неймовірне задоволення від перегляду мультимедіаконтенту або навіть геймінгу.

Продуктивність та функціональність iPhone 17

Цей смартфон для активних користувачів – і це підтверджує вбудований акумулятор збільшеної ємності, запасу енергії якого вистачає на 30 годин відтворення відео. Приголомшливу швидкість та відмінну продуктивність забезпечує новий фірмовий чіп від Apple – А19. Разом із новим чіпом гаджет отримав потужний 5-ядерний графічний процесор, який працює у парі з нейронним прискорювачем Neural Accelerator. Як бачите, новинка пропонує хорошу автономність, високу продуктивність та приголомшливу графіку. Заряд батареї можливий через порт USB-C, а також бездротовим способом завдяки підтримці MagSafe.

Ну, і, звичайно ж, камери стали більш топовими. Модель отримала камери Fusion System (18 МП фронтальна з опцією Center Stage, 48 МП основна та 48 МП ультраширококутна), що робить зйомку фото та відео більш цікавою та професійною.

Придбати iPhone для цікавого дозвілля або MacBook для роботи – пропозиція від Stylus

На сайті STLS.store вже сьогодні можна купити iPhone 17 в конфігураціях пам'яті 256 Гб або 512 Гб. Модель доступна в стильних монохромних кольорах корпусу:

Black (чорний);

White (білий);

Lavender (лавандовий);

Sage (зелений);

Mist Blue (синій).

Також на сайті можна оформити попереднє замовлення на MacBook M5 Pro з діагоналлю 14 дюймів. Як тільки новинка надійде у продаж, представники інтернет-магазину Stylus зв'яжуться з вами – зручно, тому що ви не витрачаєте свій час на відстеження новинок.

