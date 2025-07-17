Мультифункціональні електросковороди RATIONAL iVario: чи дійсно замінюють 7 приладів на професійній кухні
У світі професійної кулінарії простір, швидкість і якість – головні цінності. Модернізація кухні передбачає універсальні рішення, здатні спростити процеси та зменшити витрати. Саме таким рішенням є багатофункціональна сковорода електрична промислова Rational iVario. Вона замінює 7 одиниць теплового обладнання.
- Фритюрниця
Електросковорода промислова Rational iVario ідеально обсмажує у великій кількості олії завдяки глибокій чаші та точному контролю температури.
- Плита
На відміну від традиційної плити сковорода Раціональ нагрівається до 200 °C за 2,5 хвилини та рівномірно розподіляє тепло. Це забезпечує необхідну на кухні швидкість і енергоефективність.
- Каструля
Електросковорода iVario справляється з варінням супів, бульйонів, пасти без ризику пригорання. А ще тут усе під контролем завдяки технології iCookingSuite.
- Котел
Ідеально підходить для приготування їжі у великих обсягах. Наприклад, iVario Pro XL готує 400 порцій супу чи 800 каші, як 4 каструлі одночасно.
- Перекидна сковорода
Завдяки продуманій ергономіці та автоматичному перекиданню зливання соусів, тушкованих страв або супів відбувається без необхідності підіймати важкі ємності.
- Сковорода
Rational iVario забезпечує точний контроль температури та модульне приготування в різних зонах. Це ідеальне обладнання для HoReCa, що полегшує ручну працю кухарів.
- Апарат для приготування під тиском
Rational iVario дозволяє досягти ефекту готування під тиском без окремого апарата. Завдяки технології iVarioBoost страви готуються вчетверо швидше, а споживання енергії знижується до 40 %.
Як і де придбати Rational iVario
Серед обладнання для ресторанів сковорода RATIONAL iVario – це інвестиція в якість і сучасний підхід до приготування їжі. Цей пристрій забезпечить:
- контроль температури та зональне приготування;
- швидкий розігрів;
- прискорене приготування страв;
- розумну систему управління;
- простоту експлуатації та догляду.
Ознайомитися з цією та іншою тепловою технікою можна на Rational офіційному сайті. Купувати обладнання Rational найкраще у перевіреного дистриб’ютора. В Україні офіційним постачальником є BMSERVICE. Компанія пропонує не лише продаж, а й професійну підтримку, зокрема:
- підбір моделі під вашу кухню;
- монтаж обладнання та підключення;
- офіційну гарантію та гарантійний ремонт;
- технічний супровід;
- сервісне обслуговування.