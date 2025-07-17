Мультифункціональні електросковороди RATIONAL iVario: чи дійсно замінюють 7 приладів на професійній кухні

У світі професійної кулінарії простір, швидкість і якість – головні цінності. Модернізація кухні передбачає універсальні рішення, здатні спростити процеси та зменшити витрати. Саме таким рішенням є багатофункціональна сковорода електрична промислова Rational iVario. Вона замінює 7 одиниць теплового обладнання.

Фритюрниця

Електросковорода промислова Rational iVario ідеально обсмажує у великій кількості олії завдяки глибокій чаші та точному контролю температури.

Плита

На відміну від традиційної плити сковорода Раціональ нагрівається до 200 °C за 2,5 хвилини та рівномірно розподіляє тепло. Це забезпечує необхідну на кухні швидкість і енергоефективність.

Каструля

Електросковорода iVario справляється з варінням супів, бульйонів, пасти без ризику пригорання. А ще тут усе під контролем завдяки технології iCookingSuite.

Котел

Ідеально підходить для приготування їжі у великих обсягах. Наприклад, iVario Pro XL готує 400 порцій супу чи 800 каші, як 4 каструлі одночасно.

Перекидна сковорода

Завдяки продуманій ергономіці та автоматичному перекиданню зливання соусів, тушкованих страв або супів відбувається без необхідності підіймати важкі ємності.

Сковорода

Rational iVario забезпечує точний контроль температури та модульне приготування в різних зонах. Це ідеальне обладнання для HoReCa, що полегшує ручну працю кухарів.

Апарат для приготування під тиском

Rational iVario дозволяє досягти ефекту готування під тиском без окремого апарата. Завдяки технології iVarioBoost страви готуються вчетверо швидше, а споживання енергії знижується до 40 %.

Як і де придбати Rational iVario

Серед обладнання для ресторанів сковорода RATIONAL iVario – це інвестиція в якість і сучасний підхід до приготування їжі. Цей пристрій забезпечить:

контроль температури та зональне приготування;

швидкий розігрів;

прискорене приготування страв;

розумну систему управління;

простоту експлуатації та догляду.

Ознайомитися з цією та іншою тепловою технікою можна на Rational офіційному сайті. Купувати обладнання Rational найкраще у перевіреного дистриб’ютора. В Україні офіційним постачальником є BMSERVICE. Компанія пропонує не лише продаж, а й професійну підтримку, зокрема: