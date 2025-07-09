ВЕНКОН: українці масово готуються до нових відключень - попит на ДБЖ і акумулятори зріс

Навчені негативним досвідом останніх років, українці спішать придбати блок безперебійного живлення та акумулятор для ДБЖ, аби вести звичне життя навіть при тривалих відключеннях електропостачання. Співробітники інтернет-магазину побутової техніки ВЕНКОН помітили, що останнім часом попит на товари з розділу «Джерела безперебійного живлення» суттєво виріс – і готові допомогти у виборі оптимальної моделі для вашої родини.

Блок безперебійного живлення

Перш за все зауважимо, що ДБЖ – це історія не лише про комфорт, але й про збереження вашої побутової техніки. Стаціонарні комп’ютери, холодильники, пральні машини та інші дорогі пристрої дуже «не люблять» раптових відключень, можуть вийти з ладу. Аби цьому запобігти, виробники пропонують декілька видів блоків безперебійного живлення:

Резервні ДБЖ

Якщо зовнішнє електропостачання працює в штатному режимі, ДБЖ подає живлення безпосередньо від входу і працює аналогічно мережевому фільтру. Але у випадку відхилення від допустимих меж або при відключенні, резервний ДБЖ автоматично перемикає навантаження на акумуляторні батареї.

Живлення здійснюється через інвертор, який перетворює постійний струм на перемінний. Зворотне підключення відбувається відразу після відновлення напруги в мережі. Резервне ДБЖ буде вдалим вибором, якщо відключення енергопостачання трапляються епізодично, на короткий час. Але це не найкращий вибір для живлення сучасної мікропроцесорної техніки або пристроїв, в яких використовуються асинхронні або інверторні двигуни.

Лінійно-інтерактивні блоки безперебійного живлення

В цілому, такі ДБЖ аналогічні попередньому виду, за виключенням того, що схема вдосконалена вхідним регулятором напруги. Такі блоки безперебійного живлення вирізняються:

скороченим інтервалом часу перемикання на роботу від акумулятора;

плавним переходом до автономного режиму;

захистом від різких перепадів (від 160 до 290 В).

Такі ДБЖ загалом відповідають вимогам побутової техніки, та підходять навіть для живлення сервера, адже оснащені трансформатором для вирівнювання перепадів напруги.

ДБЖ подвійного живлення

У вашому районі відключення електропостачання,– уже майже норма, а напруга вкрай нестабільна? В такому разі варто обрати моделі ДБЖ, що працюють за принципом подвійного перетворення напруги: з перемінної на постійну, а з постійної на перемінну. В силовій мережі такого пристрою акумулятори займають проміжну позицію: між безперервно функціонуючим випрямлячем та інвертором. Така схема дозволяє уникнути затримок при переході в автономний режим, оскільки інвертор напряму підключений до акумулятора і не вимагає додаткових комутацій із зовнішньою мережею.

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